Beschäftigungsaufbau hält an

Mit einem überdurchschnittlichen Zuwachs von 3,2 Prozent liegt der Main-Tauber-Kreis auf Platz 13 im kreisweiten Ranking der 44 baden-württembergischen Kreise. Während der Hohenlohekreis mit einem Plus von 2,7 Prozent etwas über dem landesweiten Durchschnitt liegt, war die Entwicklung in der Stadt Heilbronn mit einem Plus von 2 Prozent etwas unterdurchschnittlich.

„Insgesamt hat der Beschäftigungsaufbau im vergangenen Jahr in der Region Heilbronn-Franken an Dynamik sogar noch einmal zugenommen, da in den Jahren zuvor Zuwächse von jeweils 2,7 Prozent festzustellen waren.

„Dies ist Ausdruck einer anhaltend starken, konjunkturellen Entwicklung in der Gesamtregion, die weiterhin einen hohen Fachkräftebedarf nach sich zieht“, so Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken.

