Besseres Ruftaxi-Angebot

Main-Tauber-Kreis.Zum Fahrplanwechsel wurden einige neue Ruftaxi-Fahrten und zahlreiche weitere attraktive Haltestellen in die Ruftaxi-Fahrpläne aufgenommen. Auf fast allen Linien wurde die Zahl der Haltestellen in den größeren Gemeinden nochmals ausgeweitet. „Dadurch minimieren sich einerseits die innerörtlichen Fußwege der Fahrgäste, andererseits sind jetzt im Kreis auch attraktive Freizeiteinrichtungen, Krankenhäuser oder Einkaufszentren mit direkten Ruftaxi-Fahrten angebunden“, sagt Dezernent Jochen Müssig.

Aus den umliegenden Kommunen von Bad Mergentheim sind seit Fahrplanwechsel etwa Direkt-Fahrten zur Solymar-Therme, zum Wildpark, ins Kurviertel oder in den Mobilpark Ried möglich. In Tauberbischofsheim erreichen Fahrgäste aus den Orten in der Umgebung mit direkten Fahrten jetzt auch die Haltestelle am Krankenhaus oder die auf dem Laurentiusberg. Die nordöstlich von Tauberbischofsheim gelegenen Ortschaften sind an Ferientagen und an Samstagen mit Ruftaxi-Fahrten ans Einkaufszentrum in der Pestalozziallee angebunden. Ab Gerchsheim steht samstags ab sofort zwischen 8 und 9 Uhr eine neue Ruftaxifahrt nach Tauberbischofsheim zur Verfügung. In den Abendstunden und am Wochenende sind Eubigheim, Obereubigheim und Buch der Gemeinde Ahorn künftig im Ruftaxi-Verkehr direkt über Brehmen mit der Kreisstadt vernetzt.

Die östlich von Wertheim gelegenen Gemeinden verfügen über Direktfahrten zum Kloster Bronnbach. Jeweils ab Mai bis Ende Oktober steuern die Linien rund um Wertheim ab 18 Uhr im neuen Fahrplan die Burg an. Ab Freudenberg sind jeweils zwei Angebote am Samstagabend und in der Nacht zurück auf den NightLife-Shuttle von Wertheim nach Würzburg und zurück ausgerichtet.

In Lauda-Königshofen ist der i_Park Tauberfranken künftig ebenso in die Ruftaxi-Fahrpläne eingebunden wie die Haltestellen am Königshöfer Turmberg, am Bahnhof Königshofen und am Bahnhof Wölchingen. Die Ruftaxi-Linie von Bad Mergentheim nach Assamstadt bietet die Gelegenheit, direkt in das Boxberger Gewerbegebiet Seehof und nach Windischbuch zu fahren.

Von Rothenburg sind Direktfahrten bis zur Creglinger Hergottskirche möglich. Aus den Ortschaften rund um Niederstetten und Creglingen führen bei Bedarf direkte Ruftaxi-Fahrten ab Fahrplanwechsel sowohl an die Niederstettener Haltestellen Sperrlohe und Hohe Buche als auch zum Rinderfelder Badesee oder dem beliebten Münstersee.

In Weikersheim werden die Haltestellen Bismarckstraße und Im Molach in Gehweite zum Wohngebiet Molach und zum Einkaufszentrum mit direkten Ruftaxifahrten bedient. Die Haltestelle am Mühlrad verknüpft die Sehenswürdigkeiten der Weikersheimer Altstadt sowie das Einkaufs- und Gesundheitszentrum mit den umliegenden Ortsteilen. Alle Erweiterungen bieten einen deutlichen Mehrwert im bedarfsorientierten und flexiblen Mobilitätsangebot des Landkreises.

Auskunft und Buchung fürs fahrplanmäßige Ruftaxi sind unter Telefon 0621/1077077, www.vrn.de und über myVRN-App möglich. Buchungen für Fahrten am Werktag (Montag bis Samstag) sind am Tag der Fahrt bis 18 Uhr und bis eine Stunde vor Abfahrt möglich. Fahrten an Sonn- und Feiertagen müssen bis 18 Uhr am Werktag vorher bestellt werden. Die Taxen bieten vier bis acht Fahrgastplätze. VRN-Jahres- und Halbjahreskarten sowie Schwerbehindertenausweise mit Wertmarke werden zur Gratis-Fahrt anerkannt. Sonst wird der Regeltarif, wie im Linienbus, für die -Strecke fällig. Die Mitnahmeregelung gilt nicht. vgmt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018