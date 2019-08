Besserung im nächsten Jahr

Main-Tauber-Kreis.Beim Regionalbüro Stuttgart der Deutschen Bahn fragten die Fränkischen Nachrichten am Montag eine Stellungnahme zum Chaos beim Zugverkehr am „Autofreien Sonntag“ an. Weil der Zuständige einen Auswärtstermin wahrnehmen hatte, kam die Antwort erst am Dienstag.

Die Fragen, warum zu wenige Waggons und überhaupt keine reinen Fahrradwaggons an die Züge gehängt wurden, ob es eine Erklärung für die von Kunden monierte Unfreundlichkeit des Bahnpersonals gebe und wie die Zugführer und Schaffner die Situation empfunden hätten, erhielten die FN folgende Antwort einer Bahnsprecherin: „Für die Veranstaltung am vergangenen Wochenende wurde ein Sonderfahrplan mit doppelter Platzkapazität in den Zügen entwickelt. Durch einen Planungsfehler wurden in diesen Zügen leider weniger Kapazitäten als benötigt und vorgesehen eingesetzt. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Reisenden, die am Wochenende in den Sonderzügen unterwegs waren. Wir können ihren Ärger sehr gut verstehen und versprechen, es im nächsten Jahr besser zu machen.“ hvb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019