Beste Grundlage für die Karriere

Heilbronn.Fröhliche und beschwingte Partystimmung herrschte bei der ersten zentralen Abschlussfeier für Aus- und Weiterbildung der IHK Heilbronn-Franken am Mittwochabend im Alten E-Werk in Heilbronn. Mit diesem Veranstaltungsformat lehnt sich die Kammer an das Konzept der Landes- und Bundesbestenehrungen an.

Anstatt bei vier regionalen Feiern sollen die Prüfungsbesten künftig in einer zentralen Veranstaltung ausgezeichnet werden. Das neue Konzept der Bestenehrung wurde auf Anhieb zum Erfolg, denn rund 350 Prüfungsabsolventen, Ausbilder, Betriebsinhaber, Führungskräfte, Freunde und Familienmitglieder wollten bei diesem Event dabei sein.

IHK-Präsident Professor Dr. Harald Unkelbach gratulierte den erfolgreichen Prüfungsabsolventen und unterstrich die Wichtigkeit der dualen Ausbildung und einer qualifizierten Weiterbildung, die eine solide Basis für ein erfolgreiches Berufsleben bieten.

Hervorragende Abschlüsse

4815 Auszubildende, Weiterbildungsteilnehmer, Umschüler und außerordentliche Prüfungsteilnehmer haben die Herausforderung angenommen und ihre Abschlussprüfung in der Region Heilbronn-Franken erfolgreich bestanden.

„Von diesen 4815 Absolventen gehören Sie zu den Besten Ihres Prüfungsdurchgangs und haben einen hervorragenden Abschluss von 92 Punkten oder besser in Ihrer Ausbildung oder bei Ihrer Weiterbildung erreicht. Auf diese hervorragende Leistung können Sie zu Recht stolz sein“, so der Präsident. Mit dieser Feier möchte die IHK Heilbronn-Franken alle besten Aus- und Weiterbildungsabsolventen aus der Region ehren und die Landes- und Bundesbesten, noch besonders auszeichnen. Damit wolle die Kammer zeigen, dass eine berufliche Aus- oder Weiterbildung eine hervorragende Grundlage für die Berufskarriere biete.

„Ausgelernt hat man nie“, meinte der Präsident „und die berufliche Neugier sollte auch nie nachlassen, denn die Fragen sind zwar immer die gleichen aber die Antworten ändern sich ständig“. Mit der Entscheidung für eine duale Ausbildung hätten die Absolventen die richtige Wahl getroffen, wie Unkelbach betonte. Deutschland werde weltweit für dieses Berufsbildungssystem beneidet und es werde teilweise bereits in anderen Ländern übernommen.

Die enge Verzahnung von theoretischen und praktischen Lerninhalten biete ein solides Fundament für die berufliche Laufbahn.

Die Landes- und Bundesbesten aus der Region im Überblick: Theresa Beck aus Freudenberg wurde bei der Horn GmbH in Wertheim zum Packmitteltechnologin ausgebildet. Lena Beez aus Krautheim hat bei der Würth Modyf GmbH & Co. KG in Künzelsau Kauffrau im Groß- und Außenhandel gelernt. Stefan Berger aus Creglingen wurde bei der Thiele Glas GmbH in Schrozberg zum Flachglasmechaniker ausgebildet. Samenta Ehnes aus Boxberg wurde bei der Roto Frank Bauelemente GmbH in Bad Mergentheim zur Produktionstechnologin ausgebildet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018