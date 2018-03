Betrug scheint nicht Betrug zu sein

Anzeige

Im Fall des abgelehnten Asylbewerbers Dame Ndow gehen offenbar die Gedanken und Forderungen wild durcheinander. Es erscheint daher gut, wenn man mit dem kleinen Einmaleins der Flüchtlingsfrage beginnt.

Es gibt bei uns 1. das „klassische“ Asylrecht, z. B. wegen politischer Verfolgung – unbestritten. Es gibt 2. ein zeitlich befristetes Aufenthaltsrecht für Bürgerkriegsflüchtlinge, die dann wieder in ihr Heimatland zurück müssen, wenn die Gefahr für Leib und Leben nicht mehr besteht – die also von vornherein nicht auf Dauer bei uns bleiben dürfen.

Und es gibt 3. die so genannte Armutsmigration, also Menschen, die weder verfolgt noch sonstwie bedroht sind, die es einfach besser haben wollen und die offenbar auch genug Geld haben, um Schleuser zu bezahlen, also gewiß nicht „die Ärmsten der Armen“.