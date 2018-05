Bewegungsmangel, Bequemlichkeit und falsche Ernährungsgewohnheiten als Grund

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Übergewicht hat sich zum Volksleiden entwickelt. Etwa jeder dritte Bundesbürger ist betroffen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind 24 Prozent aller Männer und Frauen sogar stark übergewichtig. Adipositas – so der Fachausdruck für starkes Übergewicht mit einem Body-Mass-Index über 30 – ist wiederum der größte Risikofaktor für die Entstehung des Diabetes Typ 2.

Rund 80 Prozent der Menschen in Deutschland mit Diabetes Typ 2 sind auch adipös. Die Zahl der AOK-versicherten Übergewichtigen, die an Diabetes Typ 2 leiden, ist in den vergangenen Jahren landesweit kontinuierlich angestiegen: Von 120 208 im Jahr 2014 über 124 001 in 2015 auf 128 298 in 2016. Die entspricht einer Steigerung von zwei Prozent pro Jahr in Baden-Württemberg. Vor Ort entwickelte sich die Behandlungsrate von 2093 Personen in 2014 über 2134 in 2015 auf 2120 in 2016.

Seit den 1990er Jahren hat das Übergewicht auch bei Kindern und Jugendlichen um mehr als 50 Prozent zugenommen. Adipositas ist damit die häufigste chronische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter geworden. Die Ursachen für die Entstehung der Fettsucht sind vielfältig, jedoch hat ein ungünstiger Lebensstil zu einem drastischen Anstieg geführt. Bewegungsmangel, Bequemlichkeit und der Wandel der Ernährungsgewohnheiten, wie Fast Food, fett- und zuckerreiche einseitige Kost, prägen diese Entwicklung. Stark Zuckerhaltige Getränke, insbesondere Softdrinks, fördern Übergewicht und Typ-2-Diabetes nachhaltig. Durch das Überangebot an Glukose und den dauerhaft erhöhten Insulinspiegel sinken die Sensibilität sowie die Anzahl der Insulinrezeptoren. Das ausgeschüttete Insulin reicht nicht mehr aus, um die Glukose abzubauen. Der Körper leidet somit unter einem relativen Insulinmangel und muss vermehrt neues Insulin bilden. Dies führt zu einer Überbeanspruchung der insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse, was wiederum zu einer Erschöpfung des Organs und zu einer Ausbildung eines Diabetes mellitus Typ 2 führt. aok