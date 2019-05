Bienenvölker registrieren

Main-Tauber-Kreis.Für jeden Imker, der mit der Bienenhaltung beginnt oder bereits seit mehreren Jahren Bienen besitzt, besteht nach der Bienenseuchenverordnung eine Meldepflicht gegenüber dem Veterinäramt.

Bei der erstmaligen Registrierung müssen dem Veterinäramt neben den Kontaktdaten des Imkers auch die Standortbezeichnung des Bienenstands oder der Bienenstände inklusive Lagebeschreibung und gegebenenfalls Flurkartennummer sowie die Anzahl der dort angesiedelten Bienenvölker mitgeteilt werden. Bei größeren Änderungen am Bienenstand in Hinblick auf die Völkerzahl ist eine regelmäßige Aktualisierung der Meldedaten notwendig. Auch bei Änderungen der persönlichen Adress- und Erreichbarkeitsdaten ist eine Meldung an das Veterinäramt nötig.

Die Meldung ist erforderlich, damit im Fall des Auftretens von anzeigepflichtigen Krankheiten oder einer Tierseuchengefahr schnell und zielgerichtet gehandelt werden kann, betonen die Verantwortlichen. Die Mittelung erfolgt über den Tierhalterantrag mit Anlage B, der unter www.main-tauber-kreis.de/veterinäramt-dokumente im Internet eingestellt ist. Alternativ kann der Antrag beim Veterinäramt unter Telefon 07931/48276253 angefordert werden.

Die Meldepflicht besteht unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit und muss durch den Imker separat zur Vereinsmitgliedschaft erfolgen. Sie tritt spätestens mit Aufnahme der Bienenhaltung in Kraft beziehungsweise bei vorhandenen Völkern mit der Neuaufstellung eines Bienenvolks ein.

Gesundheitszeugnis

In jedem Fall sollte eine Gesundheitsbescheinigung auf Freiheit von Amerikanischer Faulbrut vorhanden sein. Nur mit diesem Gesundheitszeugnis darf eine Wanderung und Aufstellung überhaupt stattfinden. Ein Gesundheitszeugnis kann durch den Bienensachverständigen ausgestellt werden.

Nach der Erstmeldung erteilt das Veterinäramt eine zwölfstellige Registriernummer.

Die Meldung ist kostenlos. Bei einem Umzug in einen anderen Veterinärzuständigkeitsbereich ist eine neue Meldung an das zuständige Amt durch den Imker notwendig. Hierbei wird auch eine neue Registrierungsnummer vergeben. Eine automatische Meldung des bisherigen Veterinäramtes an das neu zuständige Amt erfolgt nicht, sod ei Verantwortlichen abschließend. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019