Bilder aus verschiedenen Perspektiven

Bei der Preisverleihung betonte Landrat Reinhard Frank den hohen Stellenwert der Bahn gerade für den ländlichen Raum. Denn Städte und Gemeinden mit einem Eisenbahnanschluss stünden für Prosperität, weil sie über den Anschluss an die große, weite Welt verfügten. Das sei nicht nur in der Vergangenheit wichtig gewesen, sondern gelte auch heute noch.

Erster Preis für Emely Reiter

Den ersten, mit 250 Euro dotierten Preis, vergab der Landrat an Emely Reiter, die die zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule Lauda besucht. Sie hat ihr Werk „Durchleuchtet“ betitelt und ein kreativ plastisches, im Hintergrund beleuchtetes Bild mit durchscheinenden Bahnhofsbildern – natürlich des Laudaers – geschaffen. Der zweite Preis (200 Euro) ging an Dennis Weigand, der die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim besucht und im ersten Lehrjahr die Berufsfachschule der Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung in Tauberbischofsheim besucht. Sein Entwurf erinnert an eine Werbetafel und zeigt die Vielfalt der Ausbildung in seiner Schulart. Exakt hat er den Schriftzug Tauberbahn farblich auf eine langgestreckte Metallplatte aufgebracht und sie mit Bahnhofsnamen als Schnittstellen garniert.

Linolschnitte

„Der Zug ist abgefahren“ (150 Euro) lautet der Name des von Tilman Throm aus der elften Klasse des Martin-Schleyer-Gymnasiums geschaffenen Linolschnitts. Traurig blickt da einer dem hinwegfahrenden Zug nach. Verpasst oder schmerzender Abschied? Darauf darf sich der Betrachter seinen eigenen Reim machen. Ebenfalls einen Linolschnitt hat Annika Daub, wie Tilman Throm Schülerin der elften Klasse am Laudaer Gymnasium, angefertigt. Darauf ist eine schlanke Frau mit von der Körperhaltung optimistischem, wenn nicht gar freudigem Wesen zu sehen ist. „Angekommen“ lautet der Titel.

Die Eisenbahn im Wandel der Zeit hat Madleen Markert auf Papier gebracht. Im Vordergrund eine Dampflok, in zweiter Reihe eine Regionalbahn und im Hintergrund einen stilisierten, weil von der Fahrgeschwindigkeit fast verschwommen wirkenden ICE hat sie gemalt und dafür den mit 100 Euro dotierten fünften Platz erzielt. Sie besucht das Wirtschaftsgymnasium der elften Jahrgangsstufe an der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim.

Geld für die Klassenkasse

Da es sich bei den Preisträgern ausschließlich um Einzelarbeiten handelt, hatte Landrat Reinhard Frank für alle Gemeinschaftsarbeiten eine überaus positive Botschaft. Jede teilnehmende Klasse erhält 100 Euro für die Klassenkasse. Die Werke der Preisträger sind im Rahmen einer Wanderausstellung vom 3. bis 25. Mai im Laudaer Rathaus, vom 30. Mai bis 27. Juni im Rathaus Bad Mergentheim, vom 1. bis 15. August im Bahnhof Wertheim, vom 26. September bis 22. Oktober in der Mediothek Boxberg und als letzten Standort vom 25. Oktober bis zum 21. November im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises in Tauberbischofsheim zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018