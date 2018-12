Bildung als Schlüssel für den Erfolg

50 Jahre Wirtschaftsgymnasien an den Standorten Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim wurden am Freitagabend bei einem Festakt in der Kreisstadt gefeiert.

Main-Tauber-Kreis. Ein klein bisschen Schummeln ist erlaubt, wenn es um die Datierung geht. Denn genau genommen existiert nur das Wirtschaftsgymnasium in Tauberbischofsheim seit 50 Jahren. Aus der dreijährigen

...