Bildungseinrichtungen im Landkreis erhalten Glasfaseranschluss

Main-tauber-Kreis.Der Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis kommt gut voran. Die jetzt noch kommenden Ausbaugebiete im mittleren Main-Tauber-Kreis werden in Kürze ebenso erschlossen. Ergänzend kommt jetzt die Glasfaseranbindung für die kommunalen Schulen und die Hochschulen im Landkreis hinzu. Die Schulen werden bis Ende Januar 2019 alle mit einem Glasfaseranschluss versorgt sein.

Basiskonzept wird erweitert

Das Ausbaugebiet 1 Tauberbischofsheim, Großrinderfeld und Werbach wurde bereits in Betrieb genommen. In fünf Ausbaugebieten laufen die Erschließungsarbeiten. „Diese umfassen sowohl Tiefbauarbeiten als auch den Ausbau von mit Glasfaser ausgestatteten Multifunktionsgehäusen“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Dieses Konzept sorgt in allen Städten und Gemeinden für eine garantierte Mindestbreitbandversorgung von 50 Mbit/s im Download. „Bis Ende Dezember 2018 werden alle Städte und Gemeinden angeschlossen sein“, erklärt der Landrat weiter.

Die Breitbanderschließung teilt sich in geförderte und eigenwirtschaftlich finanzierte Ausbaugebiete. Im geförderten Gebiet stellen der Bund, das Land, der Main-Tauber-Kreis und die Städte und Gemeinden finanzielle Förderungen zur Verfügung. Im eigenwirtschaftlichen Ausbau leistet die Deutsche Telekom Technik die Erschließungsarbeiten alleine. „Gefördert werden die Gebiete, deren Erschließungskosten durch die Nutzung nicht gedeckt werden“, erläutert Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Sukzessive wird die jetzt verlegte Glasfaser- und Multifunktionsgehäuse-Infrastruktur mit der Vectoring-Technik aufgewertet.