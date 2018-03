Blicke in den Nachthimmel

Anzeige

Gerchsheim.Unter Regie von Winfried Berberich ist zum Astronomietag 2018 am Samstag, 24. März, in Gerchsheim oberhalb des Renzenbergweges wieder ein Blick durchs Teleskop in den Nachthimmel möglich. Wie alle engagierten (Hobby-)Astronomen freut sich der Macher, wenn der Himmel an diesem Tag heiter bleibt und den Gästen ein kleiner Sterne-Spaziergang am nächtlichen Himmel gezeigt werden kann..

Der Astronomietag 2018 steht unter dem Motto „Das geheime Leben der Sterne“. Der abendliche Sternhimmel bietet dazu Ende März zahlreiche Himmelsobjekte, an denen man den Werdegang eines Sterns erläutern kann: von der „Geburt“ in gigantischen Gas- und Staubwolken mit dem Orionnebel als prominentes Beispiel, hin zu den „Sternkindergärten“ der offenen Sternhaufen mit den berühmten Plejaden im „Stier“.

Aber auch einzelne Sterne stehen im Fokus, deren unterschiedliche Temperaturen man mit eigenem Auge sehen kann. Und selbst das Ende eines Sterns können die Besucher im Teleskop erfahren: zum Beispiel mit dem Eskimonebel in den „Zwillingen“ als Vertreter der Planetarischen Nebel und dem Krebsnebel, einem Supernova-Überrest von 1054 nach Christus, ebenfalls im Sternbild „Stier“.