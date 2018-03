Blutsauger übertragen Krankheiten

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Wenn es wärmer wird, werden die Zecken munter. Ihre Bisse können Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen. Die Gefahr durch einen Biss an Borreliose zu erkranken, ist in der Region Heilbronn-Franken besonders hoch. Allein im Jahr 2016 seinen hier laut AOK 2 012 ihrer Versicherten deshalb behandelt worden. Im Main-Tauber-Kreis waren es 510, was, bezogen auf die Einwohnerzahl, einen extrem hohen Wert darstellt. Von 2012 bis 2016 stiegen die Borreliose-Behandlungen im Main-Tauber-Kreis im Durchschnitt um 1,9 Prozent pro Jahr.

AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: „Die Infektion mit Lyme-Borreliose kann Gelenkentzündungen, Arthritis oder Herzrhythmusstörungen verursachen.“ Die Erkrankung könne, so die Expertin, mit Antibiotika wirkungsvoll therapiert werden. Problematisch sei allerdings, dass sie oft erst Monate nach der Infektion erkannt werde. Ohne Behandlung könne es zu Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder Schwellungen der Gelenke kommen. In den Monaten März bis Oktober ist die Ansteckungsgefahr am größten. Am besten sei es deshalb, den Zecken keine Möglichkeit zu bieten, an den menschlichen Körper zu gelangen.

Die Ärztin rät beim Aufenthalt auf Wiesen und im Wald lange Hosen und langärmlige Shirts zu tragen. Wiesen und Hecken sollten gemieden werden, denn Zecken lauern im Gras und in Büschen. Sie lassen sichnicht von Bäumen fallen.