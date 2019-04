Bronzeplaketten für Bürgerengagement

Main-Tauber-Kreis.Der Bronnbacher Abteigarten, ein besonderes Juwel des süddeutschen Gartenbarocks, hätte ohne das beispielhafte Engagement verschiedener Stiftungen nicht saniert werden können. Durch die Unterstützung der drei Stiftungen „Christina Lachenmann“, „Rudolf Brand – Helmut Schöler“ und die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ wurden über 60 Prozent der gesamten Bausumme in Höhe von rund 2,5 Millionen bereitgestellt. Weitere Geldgeber waren der Bund, das Land Baden-Württemberg und der Main-Tauber-Kreis.

Ein Großteil der Spenden floss in die Sanierung der Mauern und Balustraden, der Figuren sowie der Wiederherstellung der verschollenen Brunnen. Bei der Gartengestaltung wurde dank der Unterstützung die barocke Grundgestalt wiederhergestellt, aber auch die verlorene Pergola wieder rekonstruiert. „Mit dem Anbringen der Bronze-Plaketten an einem Steinpfosten des Garteneingangs möchte ich den Dank des Landkreises an die drei Stiftungen zum Ausdruck bringen“, erklärte Landrat Reinhard Frank.

Er betonte zudem, dass „der Bronnbacher Abteigarten noch vielen Generationen zur Erbauung und Erholung“ dienen soll. Dies hoffen zusammen mit den Repräsentanten der drei Stiftungen auch die Vertreter des Landratsamtes. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019