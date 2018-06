Buntes Fest, um das Wir-Gefühl weiter zu stärken

Anzeige

Künzelsau.Die Gründerväter der Bürgerinitiative „pro Region Heilbronn Franken“, Professor Dr. Reinold Würth und Frank Stroh, riefen 1998 den Regionaltag ins Leben. Sie wollten damit ein äußeres Zeichen für die Verbundenheit der noch jungen Region schaffen, in der die vier Landkreise Main-Tauber, Heilbronn, Hohenlohe und Schwäbisch Hall zusammengeführt wurden.

Zusammenhalt

Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der neuen Region mit heute rund 900 000 Einwohnern sollte geweckt und gestärkt werden. Vieles konnte in den zurückliegenden 21 Jahren geschaffen und manches auch verbessert werden. Das ganz große Gemeinschaftsgefühl ist aber auch heute noch nicht so ausgeprägt, wie die Verantwortlichen es gerne hätten. Das klang auch in den Worten von Jochen K. Kübler, dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative, in der Pressekonferenz im Vorfeld des 21. Regionaltages im Künzelsauer Rathaus durch. Am Beispiel der Zusammenführung der verschiedenen Schwarzwaldregionen zur heutigen großen Ferienlandschaft Schwarzwald, machte Kübler deutlich, wohin die Reise gehen soll. Die Region Heilbronn-Franken soll im Konzert aller Regionen, auch in Europa, mit einer Stimme sprechen und geschlossen auftreten. Nur dann werde die Region der Weltmarktführer auch entsprechend wahrgenommen.

Am Sonntag, 15. Juli, lädt die Bürgerinitiative die ganze Bevölkerung zu ihrem 21. Regionaltag ein, der nach 2004 zum zweiten Mal in der Kreisstadt Künzelsau stattfindet. Traf man sich vor 14 Jahren auf den Wertwiesen, so wird in diesem Jahr rund um das alte Rathaus und in der gesamten Innenstadt von Künzelsau gefeiert.