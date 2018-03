Anzeige

Bronnbach.Im Rahmen der Rubrik „Kulinarisches Bronnbach“ findet das vierte Churfranken Genussfestival am Samstag, 28. April, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 29. April, von 11 bis 18 Uhr auf dem Klostergelände statt. Veranstalter ist Mainland Miltenberg - Churfranken.

Das Churfranken Genussfestival ist schon nach wenigen Jahren zu einer festen Größe für Gourmets geworden. Kein Wunder, findet man doch nirgends sonst so viele regionale Produkte von nationalem und internationalem Rang in so kompakter Form präsentiert.

Nach Wörth am Main im Jahr 2014, Amorbach 2015 und Elsenfeld 2016 wechselt das vierte Churfranken Genussfestival erstmals in den Main-Tauber-Kreis und findet in der gesamten Klosteranlage in Bronnbach statt. Die Besucher erleben, warum die Region zwischen Spessart und Odenwald oft ausgezeichnet wird als eine der Gegenden Deutschlands mit der höchsten Lebensqualität.