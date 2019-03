Das Müllproblem in den Fokus rücken

Der Tauberländer Bio-Streuobstwiesenverein hat sich der App „Litterati“ angeschlossen und dort einen Club eingerichtet. Damit will der Verein gegen Müll in der Natur vorgehen.

Main-Tauber-Kreis. Gedankenlos weggeworfene To-Go-Verpackungen, Naschtüten, Flaschen, Zigarettenschachteln, blaue Bändel, Folien: Der Blick auf achtlos weggeworfenen Müll ist mittlerweile so alltäglich geworden, dass sich viele schon gar keine Gedanken mehr um dessen Entstehung, Vermeidung oder gar Entsorgung machen.

Den Verantwortlichen des Tauberländer Bio-Streuobstwiesenvereins ist die Gleichgültigkeit allerdings ein Dorn im Auge. Mit ihrer neuen Initiative wollen sie einen Anstoß zum Umdenken und vor allem zum Handeln geben. Henry Mühlbauer, Vorsitzender des Vereins: „Wir haben uns alle schon zu sehr an die Vermüllung im öffentlichen Raum gewöhnt und schieben die Verantwortung bequem von uns oder zum Aufräumen an die öffentliche Hand weiter. Leider!“ Wenn sich jeder nur ein kleines bisschen engagieren würde, entstünde sehr schnell ein ganz anderes Bild, meint Mühlbauer. „Heute hat man zuweilen den Eindruck, dass an Straßenrändern oder in Parkanlagen stellenweise mehr Müll auf dem Boden liegt, als Grünes wächst.“

Das Prinzip der Litterati-App ist einfach: Die Nutzer fotografieren Müll, der ihnen im Alltag – etwa beim Spaziergang, oder auf dem Weg zur Schule – begegnet, laden das Bild unter Angabe der Geo-Daten hoch und bringen den Müll anschließend zur nächsten Tonne. Doch worin steckt der Sinn, den Müll erst zu fotografieren?

Der ist mittel- bis langfristig zu sehen: Litterati wertet die Mülldaten aus und erstellt weltweit Statistiken: Welche Marken/Unternehmen sind führend auf dem Gebiet der Müllverpestung? Welche Arten von Verpackungen landen besonders oft auf dem Boden?

Beachtliche Menge an Wissen

Dadurch kann und konnte bereits eine beachtliche Menge an Wissen gesammelt werden. So liegen zum Beispiel Zigarettenfilter an zweiter Stelle des weltweit weggeworfenen und aufwändig wieder eingesammelten Mülls. Mit den betroffenen Unternehmen kann dann nach Lösungen gesucht werden.

Die im Jahr 2016 gegründete Initiative ist inzwischen über Internet, Twitter, Facebook und Instagram mit mehreren Millionen Usern weltweit verbreitet.

Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen und von Zeitschriften wie National Geographics oder dem deutschen enorm-Magazin.

Henry Mühlbauer weiter: „Wir möchten dieses Tool nun auch für uns nutzen. Gerade in unserer Touristikregion Taubertal sollten wir wieder mehr Acht auf eine lebenswerte Umgebung geben. Wir selbst haben es in der Hand wie wir leben!“ Mit „Litterati“ rücke man das Müllproblem im wahrsten Wortsinn in den Focus. Und wer den Müll nicht länger als gegeben hinnehmen möchte, der sollte sich bücken und ihn einfach entsorgen.“

Im Besonderen sind Schulen und Jugendgruppen zum Mitmachen aufgefordert. Einfach die Litterati App runter laden, unter „mehr“ „Tauberländer“ wählen und los geht’s. Zum Start der Aktion organisiert der Tauberländer Bio-Streuobstwiesenverein eine Reinigungsaktion in Königheim. Durch die Rodung einer Böschung im Zuge der Baumaßnahme eines Regenrückhaltebeckens in Richtung Gissigheim ist über Jahrzehnte angesammelter Müll wieder zugänglich geworden. Wer mithelfen möchte, sollte am morgigen Samstag um 9 Uhr zum Alten Sportplatz in Königheim kommen. Voraussichtliche Dauer rund zwei Stunden. Die Helfer sollten Handschuhe und festes Schuhwerk nicht vergessen. tbsow

