Das Profil des Bezirks mitgeprägt

Satteldorf.Der ehemalige Fußballbezirksvorsitzende Wolfgang Hecker feierte am Wochenende seinen 80. Geburtstag.

Über 21 Jahre lang leitete Wolfgang Hecker als Bezirksvorsitzender die Geschicke der Kicker in Hohenlohe, folgte im Jahr 1992 auf Helmut Bischoff in dieser Funktion. Darüber hinaus engagierte er sich auch im Vorstand des württembergischen Fußballverbandes (WFV). Im Vorfeld seiner Amtsübernahme in Hohenlohe gab es seinerzeit sogar eine Art Wahlkampf, wenn man so will, denn mit Wolfgang Hecker und Wilfried Schmitt (Künzelsau) standen zwei Kandidaten für den Bezirksvorsitz bereit. „Daran kann ich mich noch gut erinnern. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, sehen uns heute noch ein-, zweimal im Jahr bei Treffen ehemaliger Bezirksmitarbeiter.“

Relegation eingeführt

Was bleibt ihm aus seiner Amtszeit besonders in Erinnerung? „Sicherlich die Relegation, die wir damals eingeführt haben“, kann sich Hecker noch lebhaft erinnern. Mit dieser Idee, die seinerzeit beim WFV nicht unbedingt auf offene Ohren stieß, schrieb der Bezirksvorsitzende Hohenloher Fußballgeschichte. Zum ersten Relegationsspiel auf Hohenloher Boden standen sich am 1. Juni 1994 auf dem Onolzheimer Sportplatz die Mannschaften aus Goldbach und Ellrichshausen gegenüber. Gekickt haben sie um den Aufstieg in die A-Klasse, und die KSG hatte das bessere Ende für sich. Die Aufrechterhaltung des Reserve- und Seniorenspielbetriebes („auch um die Vereinsheime zu erhalten“), waren ihm ebenso ein Herzensanliegen, wie die Einführung der Datenverarbeitung (Stichwort: digitalisierte Spielerpässe).

Und wie fällt der Blick auf den aktuellen Spielbetrieb in Hohenlohe aus? Der TSV Ilshofen, Heckers Heimatverein, spielt derzeit in der Oberliga und damit am höchsten von den Teams aus dem Bezirk. „Ich finde es unglaublich, was Ralf Kettemann, der Spielertrainer, dort bewerkstelligt hat, wie er mit den Spielern umgehen kann, und wie er es schafft, die Mannschaft auf den jeweiligen Gegner einzustellen.“ Wobei Wolfgang Hecker nur noch ab und zu, vornehmlich in Ilshofen oder bei der Spvgg an seinem Wohnort Satteldorf, auf den Sportplatz geht. „Früher, als Bezirksvorsitzender, musste ich neutral sein und jeden Verein gleich behandeln. Das ist mir irgendwie noch geblieben, so dass ich gar nicht richtig mitfiebern kann.

Viele Interessen

Am liebsten“, macht Hecker deutlich, „ist mir die Schlussviertelstunde der Bundesliga-Konferenz im Radio, samstags so zwischen 16.55 Uhr und 17.10 Uhr.“ Darüber hinaus interessiert er sich auch für Basketball, verfolgt den Werdegang der Merlins und American Football (“zum Superbowl stehe ich regelmäßig nachts auf“).

Ansonsten haben sich in Wolfgang Heckers Leben die Interessenschwerpunkte ein wenig verschoben, weg vom Fußball, hin zu seinen vielen anderen Hobbys. Wobei er bislang auch noch berufstätig ist, als „beratender Ingenieur, vornehmlich in den Bereichen Architektur und Vermessung mit den Schwerpunkten Windanlagen, Biogas und Fotovoltaik“.

Darüber hinaus hat Wolfgang Hecker zwei Leidenschaften, die es ihm besonders angetan haben: Wandern und Zeichnen. So fährt er schon mal mit dem Zug nach Schrozberg, wandert von dort nach Weikersheim, um dann mit dem gleichen Transportmittel die Heimreise anzutreten. Zumeist allein. „Ja, ich kann gut alleine sein. Bergauf muss ich immer Gas geben, das Tempo erhöhen. Eine solche Wanderung kann schon einmal fünf Stunden dauern, ab und zu auch mit einer Einkehr in eine Gaststätte, wenn es die überhaupt noch gibt.“ Sonntags unternimmt er oft Waldspaziergänge mit seiner Frau Lore. Hohenlohe kennt er wie seine Westentasche. Auf einer Landkarte hat er mit roten Punkten jeden Flecken gekennzeichnet, an dem er schon einmal tätig war, und die Karte wimmelt nur so von roten Farbtupfern. Klaus Helmstetter

