Das Taubertal in Büchern

Main-tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist ein durch Tauber und Main geprägter Landstrich. Hier kommen sowohl Radler und Wanderer als auch Freunde von Kultur und Kulinarik auf ihre Kosten. Burgen, Schlösser, Klöster und Museen laden gerade jetzt in der Sommerzeit zu Besuchen ein. Radtouren oder Wanderwege vernetzen dieses Angebot. Um sich auf diese Urlaubstage vorzubereiten, können zahlreiche Publikationen genutzt werden.

Das „Liebliche Taubertal“ ist bundesweit zu einer Marke gereift. Hierzu beigetragen haben vor allem die Rad- und Wandertouren. So ist der Radweg „Liebliches Taubertal - Der Klassiker“ mit seiner 5-Sterne-Bewertung ein bundesdeutsches Aushängeschild. Zu dieser Infrastruktur gehören beispielsweise Fahrradabstellanlagen, Service- und Verleihstellen für Räder, eine pro Fahrradtourist ausgerichtete Hotellerie und Gastronomie und das von Radtouristen gerne genutzte Beförderungsangebot auf der Schiene

Die Rad- und Wanderwege führen in die Städte, Gemeinden und Dörfer hinein. So können auch die Sehenswürdigkeiten in eine Rad- und Wandertour eingebunden werden. Um sich über diese Möglichkeiten vorab informieren zu können, gibt es zahlreiche Publikationen. Zu erwähnen sind beispielsweise: Die Bücher „Radeln im Lieblichen Taubertal“ oder „Wandern im Lieblichen Taubertal“. In diesen Büchern werden Genießertouren beschrieben und auch so mancher Tipp für Radler und Wanderer gegeben. Auf eine etwas breiter angelegte Thematik geht der Führer „Kennen Sie das Taubertal?“ ein, der beispielsweise bei den Fränkischen Nachrichten erworben werden kann.