Das Thema Weiterbildung ganz neu entdecken

Anzeige

Kreativität wird in Mal- und Tanzkursen wie auch im kostenfreien Projekt „Kaleidoskop Deutschland“ trainiert und gefördert. Neu dabei sind hier die Malerei nach Gary-Jenkins und nach Bob-Ross, Hochzeitstanzkurse, Salsa und Bachata.

„Kaleidoskop Deutschland“ bietet allen interkulturell Interessierten, mit und ohne Migrationshintergrund eine gute Basis, sich mit interessante Aspekten zu Deutschland, Kochen und Exkursionen zu beschäftigen und ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit auszuprobieren. Es gibt weder eine Altersbegrenzung noch andere Voraussetzungen.

Im Frühjahrssemester will die VHS nach Angaben ihrer Leiterin Christine Schelhaas mit ausgesuchten, großteils neuen Kursen besonders Kinder ansprechen. So gibt es beispielsweise einen Outdoor-Workshop „Waldläufer“, ein abwechslungsreiches Training in der Natur (ab Mitte April). Ebenfalls für die körperliche Fitness sind zwei Workshops „Yoga“ (ab Anfang Juni) gedacht. Mit Techniken der Digitalfotografie befasst sich ein Workshop am 9. Juni. Talente fördert der Workshop „Zaubern lernen“ (17. März). Der Kurs „Mein Müsli selbst zubereiten“ (23. März) gibt Tipps, wie man Müsli zu seinem gesunden Lieblingsgericht werden lassen kann.

Beweglichkeit, geistig und körperlich, ganz ohne Druck, dafür mit Spaß und Freude an der Bewegung, fördern mehr als 55 Gesundheitsangebote.

Die Frage „Mache ich das, was ich schon immer gerne tue oder probiere ich mal was Neues aus“ stellt sich des Öfteren. Eine Auswahl aus dieser Vielzahl an verschiedenen, hochwertigen Angeboten ist nicht ganz einfach. Mit dabei sind Pilates für Einsteiger, Pilates für Fortgeschrittene, Qi Gong und mehr, Wildgans-Qi Gong, Meditation, Yoga, Yoga für den Rücken, Kundalini Yoga, Fitness-Tanzkurse, Funktionelles Training wie auch Seniorengymnastik. Auch ein sanftes, dabei dennoch sehr erfolgreiches Training „Kraft und Entspannung für die Wirbelsäule“ ist wieder im Angebot.

Der Genuss kommt nicht zu kurz. Küchenmeister Sättele führt ein in die Kunst des genussreichen und doch gesunden Essens, ob bei vegetarischer Küche, Grundlage Suppe, Braten und Schmoren, Grillen, Marinaden, Chillen wie auch beim Hochgenuss des königlichen Gemüses, dem Spargel. Nicht zu vergessen: „Brotbacken“ mit der Ernährungswissenschaftlerin Wecker ist ein weiteres Angebot im Kulinar-Koch-Bereich der vhs.

Einen dauerhaften und gesunden Weg zum Wohlfühlgewicht zeigen gleich drei vhs-Angebote auf: Erstmals mit dabei ist ein Frauen-Impulstag am 17. März, der dabei helfen kann, die zahlreichen Anforderungen in Familie und Beruf miteinander zu verbinden und damit stressfreier im Alltag umzugehen.

Mehr als 110 Angebote im Bereich Sprachen bieten eine gute Möglichkeit, neues Sprachwissen zu erlernen und/oder vorhandene Kenntnisse für Beruf und Privates zu vertiefen sowie sich geistig fit zu halten und seine Kommunikationsfähigkeit mit anderen zu trainieren.

Für diejenigen, die nicht sicher sind, welche Sprachkurs-Stufe für sie die richtige ist, bietet die VHS Mittleres Taubertal ab Montag, 19. Februar, verschiedene kostenlose Beratungstermine – auf Wunsch mit Gelegenheit zum Einstufungstest – an. Hier lernen Interessierte die Lehrbücher, die Kursinhalte und die VHS-Dozenten kennen.

Sehr umfangreich ist auch das VHS-Angebot an Deutschkursen. Alphabetisierungskurse, allgemeine Integrationskurse, Deutschkurse für den Beruf und Deutsch für die Pflege runden das Angebot ab.

Die VHS ist zertifiziertes telc Prüfungszentrum. Sprachenlernende können daher bei der VHS international gültige Sprachprüfungen (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch) auf den Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2 als Gruppen- oder Einzelprüfung sowie auch Zuwanderer den DTZ (Deutsch-Test für Zuwanderer), LiD (Orientierungskursprüfung) und den Einbürgerungstest ablegen.

Ausgebaut hat die VHS auch ihr Angebot im Bereich EDV und Digitales. Neben den bewährten Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kursen zu Betriebssystem Windows, Android und Apple, Word, Excel. PowerPoint, OneNote und Internet bietet sie nun auch Vortragsabende zu Neuen Medien sowie Kurse zur Erstellen von Websites für Einsteiger wie auch professionell für den beruflichen Bereich mit CSS wie auch CMS für Anwender und für Administratoren.

Bei vielen EDV-Kursen besteht die Wahl zwischen Kursen, zu denen man sein eigenes Gerät mitbringen kann und Kursen, bei denen man während den Kursterminen – ohne zusätzliche Kosten – bequem an einem Leihgerät arbeiten kann. So können auch Interessierte ohne eigene Geräte ihr Wissen in der EDV- und Computertechnik ausbauen.

Die VHS-Programmhefte Frühjahr/Sommer sind inzwischen kostenfrei an alle Haushalte der Mitgliedskommunen Großrinderfeld, Grünsfeld, Königheim. Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach, Wittighausen verteilt und liegen an zahlreichen Stellen aus. Im Internet ist das Programm unter www.vhs-mt.de abrufbar.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018