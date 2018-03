Das Zusammenspiel der Rettungskräfte klappte sehr gut

Anzeige

Familienmitglieder und auch Freunde hatten sich dankenswerterweise bereit erklärt, vermisste Personen zu spielen.

„Solche Übungen sind für uns genauso wichtig wie das regelmäßige Training“, erläutert Michael Morstatt, Bereitschaftsleiter der Rettungshundestaffel. „Denn dadurch können wir Abläufe und Teamarbeit proben.“

Zu Beginn der Übung erklärte Rettungshundeführerin Sophie Beez den Mitgliedern der SEG, den Unterschied zwischen Mantrailing (Suche nach einer vermissten Person mittels eines Geruchsträgers) und der Flächensuche. ihre einjährige Bloodhound Hündin Trude wird gerade fürs Mantrailing ausgebildet. Ein Geruchsträger vor die Nase und Trude prescht los, Hundeführerin Sophie und die Mitglieder der SEG im Schlepptau. Am Ende der Strecke wurde dann über Funk vermeldet: „Vermisste Person gefunden!“.

Alle Personen gefunden

Danach erfolgte die Aufteilung der SEG-Mitglieder auf die jeweiligen Hundeführerinnen und -führer. Ein Team besteht aus Hundeführer/in, Helfer für die Erstversorgung und natürlich einem Rettungshund. Systematisch und koordiniert durch die Einsatzleitung wird das Gebiet abgesucht, nach und nach werden die vermissten Personen gefunden und der erlösende Funkspruch „Einsatz zu Ende, alle Personen aufgefunden“, beendet schließlich die Übung.

Gute Ergebnisse

In der anschließenden Manöverkritik zeigten sich die Leitungskräfte des DRK sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieser Übung. „SEG und Rettungshundestaffel arbeiten sehr gut zusammen. Solche Übungen werden wir fest in unser Fortbildungsprogramm aufnehmen“, so Manuel Breitenbacher, Kreisbereitschaftsleiter des DRK Kreisverbandes Bad Mergentheim.

Rettungshundestaffel und SEG des DRK Kreisverbandes Bad Mergentheim werden ausschließlich durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gebildet und auch ausschließlich aus Spenden finanziert. Für die Unterstützung der Rettungshundearbeit wurde ein Patenschaftsmodell ins Leben gerufen, bei dem Bürgerinnen oder Bürger eine Patenschaft für einen bestimmen Hund übernehmen. Jeder Pate erhält eine Patenschaftsurkunde und weitere Informationen zu seinem Patenhund.

Am Jahresende erhält er einen Bericht mit allem, was sein Patenhund in diesem Jahr erreicht und geleistet hat.

Die Rettungshundestaffel ist im Kreis mit ihrem Infostand unterwegs, das nächste Mal beim Pferdemarkt in Bad Mergentheim.

