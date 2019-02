Den scheuen Säugetieren auf der Spur

Für die Nahrungssuche muss die Fledermaus immer weitere Strecken auf sich nehmen. Besonders schwer hat sie es im Winter – denn es gibt immer weniger geeignete Quartiere.

Main-Tauber-Kreis. Mitarbeiter des Umweltschutzamtes Main-Tauber-Kreis, Bernd Kunz von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Hohenlohe-Franken (AGFF) und Albert Heppel von der Naturschutzgruppe Taubergrund waren bei ihrer diesjährigen Kontrolle der Winterquartiere von Fledermäusen im südlichen Kreisgebiet unterwegs. Die Zahl der gefundenen Fledermausindividuen ist im Vergleich zu 2018 (19 Tiere, drei verschiedene Arten) zwar zurückgegangen (12 Individuen, vier verschiedene Arten). Solche Schwankungen sind jedoch normal, da in den Winterquartieren nur maximal ein Prozent der dort lebenden Populationen überhaupt sichtbar ist. Das Braune Langohr ist beispielsweise besonders schwer zu finden. Es wird nur etwa fünf Zentimeter groß. Beeindruckend und namensgebend sind die vier Zentimeter großen Ohren, die während des Fluges aufgestellt werden. Jetzt im Winterschlaf werden diese unter die Flügel eingeklappt. Wenn sich die kleinen Lebewesen auch noch zwischen Felsspalten verstecken, sind sie nicht leicht zu entdecken. Ein geschulter und erfahrener Blick ist dabei von Nöten. Dennoch gelang es, einige Wenige zu entdecken.

Auffällig ist das völlige Fehlen des sogenannten Mausohrs. Dafür wurden aber ein Graues Langohr und drei Mopsfledermäuse entdeckt. Die Kontrollen der Fledermausschützer führen vom Main bis zum Schwäbisch-Fränkischen Wald, und vom Neckar bis zur Landesgrenze im Osten. Insgesamt wurden mit bisher 2343 Fledermäusen auch in dieser „Saison“ wieder mehr Individuen gezählt. Ein Trend, der im Winter 2005/2006 begonnen hat und bisher noch nicht beendet zu sein scheint.

Und das obwohl es das Tier immer schwerer hat. Ihre wichtigste Nahrungsquelle, Insekten, geht immer mehr zurück. Dabei benötigen manche Arten in drei Tagen so viele Krabbeltiere, wie sie an Körpergewicht auf die Waage bringen. Dazu muss eine Zwergfledermaus beispielsweise in einer Nacht bis zu 2000 Mücken fangen. Auch die Wasserfledermaus kann mit 60 000 Insekten im Sommerhalbjahr eine Jagdstrecke nachweisen, die jeden Hubertusjünger neidisch werden lässt.

Evolutionärer Vorteil

Fledermäuse verfügen übrigens über etwas, was ihnen bei der Jagd hilft: eine im Laufe der Evolution hochangepasste Ultraschallortung. Diese liefert der Fledermaus nicht nur ein dreidimensionales Bild ihrer Umwelt, sondern auch potenzielle Nahrung. Die Mopsfledermaus ist dabei besonders gewieft. Sie hat sich auf Nachfalter spezialisiert, die die Ortungsrufe der Fledermäuse hören können und sich dann fallenlassen. Das nutzt sie zu ihren Gunsten: Je näher sie ihrer Beute kommt, desto leiser werden ihre Ortungsrufe. So wiegt sich der Nachtfalter in Sicherheit, bis die Mopsfledermaus zuschnappt.

Geeignete Winterquartiere

Die Säugetiere haben immer weniger geeignete Winterquartiere, weil leerstehende Gebäude abgerissen werden oder Ruinen in sich zusammenfallen. Doch es gibt Gegenbewegungen: In Wittighausen wurde erst der Zugang zu einem verschütteten Eiskeller wieder für Fledermäuse geöffnet, das Quartier von den kleinen Tierchen bereits bezogen. Ein ehemaliger Bunker bei Markelsheim bietet reichlich Wohnraum, ist aber leider nicht feucht genug. In den nächsten Jahren soll versucht werden, die Winterquartiere im südlichen Kreisgebiet zu verbessern. Und die Fledermausschützer sind sich auch einig, dass sie die guten Winterquartiere in dieser Gegend noch gar nicht kennen. Sie kämen aber gerne nächsten Winter vorbei, wenn Leute sich dazu bereiterklärten einen geeigneten Keller zur Verfügung zu stellen. Dieser sollte nicht zu warm sein (etwa null bis acht Grad Celsius), spaltenreich und gut durchlüftet. Alle Fledermausarten in Deutschland zählen zu den besonders geschützten Tieren und stehen auf der Roten Liste. Manche sind sogar vom Aussterben bedroht. Die Mückenfledermaus ist die kleinste einheimische Fledermaus. Sie ist kaum daumengroß und bringt gerade mal vier bis fünf Gramm auf die Waage. Ein kompletter lebender Organismus, der weniger als ein DIN-A4-Blatt wiegt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019