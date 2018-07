Den Sommer genießen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.„Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für dieses und das kommende Jahr. Das Fränkische Brauereifest der Landwehr-Bräu läutet die kulinarischen Veranstaltungen im August ein. Von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, locken Spezialitäten und zünftige Musik in den Brauereigarten nach Reichelshofen. Am Freitag, 3. August, ist um 19.30 Uhr Festauftakt mit Bieranstich. Das fränkische Kirchweihburschentreffen wird am Samstagabend mit der Colmberger Band „Zefix“ gefeiert. Am Sonntag dreht sich alles um das Thema Hopfen. Bierfreunde können die Brauerei auf eigene Faust erkunden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09865/9890 beim Brauerei-Gasthof.

Der Autofreie Sonntag des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ findet am 5. August ab 10 Uhr zwischen Rothenburg ob der Tauber/Detwang und Bad Mergentheim statt. Weitere Informationen sind beim Tourismusverband unter der Telefonnummer 09341/825806 erhältlich.

Am Mittwoch, 15. August, gilt es in Wertheim zu shoppen und zu schöppeln. Sämtliche Geschäfte, Restaurants, Cafés und Eisdielen haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Die große Weinprobe findet bereits ab 14 Uhr statt, 35 regionale Weine können in 35 Geschäften kostenlos probiert werden. Unter Telefonn 09342/935090 gibt die Tourismus Region Wertheim Auskünfte.