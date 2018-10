Der Gegenwind nimmt allmählich zu

Seit knapp zehn Jahren befindet sich die Konjunktur der Region Heilbronn-Franken im Aufschwung. Daran hat sich auch im dritten Quartal 2018 kaum etwas geändert.

Main-Tauber-Kreis/Heilbronn. Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, unterstrich bei der Präsentation der neuesten Wirtschaftsdaten gestern, die gute Konjunkturlage. „Der Gegenwind nimmt allerdings zu“, und das habe etwas mit den außenwirtschaftlichen Unwägbarkeiten und dem insgesamt schwächelnden Welthandel zu tun.

Die dennoch insgesamt positive Lage in der Region Heilbronn-Franken werde vor allem durch die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte getragen, wobei das Baugewerbe seine unangefochtene Spitzenstellung behauptet. „Die Branche strotzt vor Kraft“, so das Fazit der Hauptgeschäftsführerin. Auch im Groß- und im Einzelhandel stufen die Betriebe ihre gegenwärtige Lage besser als im Vorquartal ein. Stabile Verhältnisse werden ebenfalls aus dem Dienstleistungssektor gemeldet. Insgesamt sehen die Industrieunternehmen auf hohem Niveau eine etwas ungünstigere Geschäftslage. Mit Blick auf die kommenden Monate sei der Optimismus aber etwas verhaltener.

Was sich bei den Konjunkturumfragen der letzten Quartale abzeichnete, setzte sich auch bei der Erhebung der aktuellen Daten für das dritte Quartal fort. Die regionale Wirtschaft brummt nach wie vor. Die leichten Eintrübungen zeigen aber auch, dass das handelspolitische Klima rauer wird. „Der Handelskonflikt mit den USA, der ungewisse Ausgang der Brexit-Verhandlungen, der Zweifel an der finanzpolitischen Stabilität Italiens sowie die Währungskrise in der Türkei führten zunehmend zur Verunsicherung unserer Unternehmen.

Dazu komme noch die Dieselaffäre und die damit verbundenen neuen Zulassungsvorschriften für die Abgasuntersuchungen, die vor allem der Autoindustrie zusetzten, was auch die Region nicht unbeeindruckt lasse. „Gut, dass es da noch die Binnenwirtschaft gibt. So sind es vor allem der private Konsum und die Inlandsinvestitionen, die die gute Konjunktur tragen“, resümierte Elke Döring.

Vor allem die Einschätzungen zum Weltwirtschaftsgeschehen werden von den jüngsten Beobachtungen des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) gestützt. In einer aktuellen Konferenz beschäftigte sich dieses Gremium mit den administrativen Verordnungen des US Präsidenten Donald Trump, an die man sich auch in Zukunft gewöhnen müsse. Eine gravierende Änderung der Außenhandelspolitik der USA sei vorerst nicht zu erwarten, wie IHK-Pressesprecher Dr. Detlef Schulz-Kuhnt informierte, der an der Konferenz des DIHT teilnahm.

Die gute konjunkturelle Lage in der gesamten Region Heilbronn-Franken wird neben der starken Binnenkonjunktur ganz wesentlich von der Weltwirtschaft getrieben. Hinsichtlich zukünftiger Geschäfte ist der Optimismus der regionalen Industriebetriebe zurückgegangen. 26 Prozent (Vorquartal 34 Prozent) erwarten eine günstigere Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten, während sechs Prozent (Vorquartal sieben Prozent) der Unternehmen mit Skepsis in die Zukunft blicken Die Lageurteile der regionalen Unternehmen halten sich stabil auf historisch sehr hohem Niveau. Wie im Vorquartal sprechen 55 Prozent der Betriebe von einem guten Geschäftsverlauf, während lediglich drei Prozent der Unternehmen mit der Geschäftslage unzufrieden sind.

In der Industrie fallen die Urteile über die Geschäftslage im Vergleich zum Vorquartal geringfügig ungünstiger aus. Während 62 Prozent (Vorquartal 64 Prozent) der Betriebe eine gute Geschäftslage melden, halten nur zwei Prozent (Vorquartal ein Prozent) der Unternehmen den Geschäftsverlauf für schlecht. Bei den Auftragseingängen waren weitere Rückgänge zu verzeichnen. Die Auslandsorder sind nur noch um 22 Prozent Vorquartal 37 Prozent) gestiegen. 17 Prozent (Vorquartal 14 Prozent) der Betriebe klagen hingegen über fallende ausländische Auftragseingänge. Im Bereich der Inlandsorder melden 29 Prozent (Vorquartal 37 Prozent) der Unternehmen einen Zuwachs, während wie im Vorquartal 13 Prozent rückläufige Auftragseingänge verzeichneten. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung fällt mit 89 Prozent (Vorquartal 90 Prozent) weiterhin sehr hoch aus.

Der Blick in die einzelnen Landkreise der Region zeigt: Die sonst eher etwas zurückhaltende Stimmung im Main-Tauber-Kreis hat sich weiter verbessert. 59 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage „gut“.

Damit liegt der Main-Tauber-Kreis der Region auf Platz zwei. Neuer Spitzenreiter ist der Landkreis Schwäbisch Hall. Dort beurteilen 60 Prozent der Unternehmen ihre Situation mit „gut“ und null Prozent mit „schlecht“. Als größtes Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung sehen der Großteil der Unternehmen den Fachkräftemangel, die hohen Arbeitskosten und die steigenden Energie- und Rohstoffpreise.

Die Arbeitsmarktentwicklung ist weiterhin positiv. 26 Prozent (Vorquartal 25 Prozent) der Betriebe planen einen Personalaufbau, acht Prozent (Vorquartal neun Prozent) erwägen die Beschäftigtenzahl zu reduzieren. Nach wie vor bremst der Fachkräftemangel das Beschäftigungswachstum.

