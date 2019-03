Der Heimat verpflichtet

Main-Tauber-Kreis.Die Christdemokraten nominierten ihre Kandidaten für die Kreistagswahl im Wahlkreis V (Ahorn-Assamstadt-Boxberg-Grünsfeld-Wittighausen). Der Kreisvorsitzende Dr. Wolfgang Reinhart würdigte das Engagement aller, die „bisher in den Kommunalparlamenten und im Kreistag aktiv waren und Sorge dafür getragen haben, dass sich der Main-Tauber-Kreis durch eine hohe Lebensqualität auszeichnet und weiter an Attraktivität gewinnt“. Reinhart lobte auch die CDU Kreistagsfraktion für ihre nachhaltige Politik. Die Kandidaten hoben unter anderem die drei Bildungsstandorte und die Bedeutung der dualen Berufsausbildung im Kreis hervor. Hier wurde in den vergangenen Jahren sehr viel Geld investiert. Alle waren sich einig, diese Berufsschulstandorte weiter stärken zu wollen.

Auch wollen sie sich weiterhin für die Stärkung des ländlichen Raumes einsetzen und Ansprechpartner für Landwirtschaft, Mittelstand, Handwerk und Industrie sein. Weiter liegen den Kandidaten Themen wie Förderung der Familienfreundlichkeit im Kreis am Herzen. Hierzu gehören die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine funktionierende Infrastruktur, bei der das Glasfasernetz und eine lückenlose Mobilfunkversorgung an oberster Stelle stehen müssen. Bezüglich der Mobilfunkversorgung habe die CDU-Kreistagsfraktion in der aktuellen Legislaturperiode einen Antrag eingebracht, dessen Kernforderungen der flächendeckende Ausbau der Mobilfunkversorgung innerhalb von zwei Jahren sowie die Einführung des nationalen Roamings seien.

Für die folgende Legislaturperiode sehen es die Kandidaten als notwendig an, diese Themen weiter zu begleiten. Außerdem möchten sie die Unterstützung des Ehrenamtes und der Jugendarbeit weiter vorantreiben und gleichzeitig den demografischen Wandel aktiv begleiten sowie dabei die Potenziale des gesellschaftlichen Wandels nutzen.

Bei den Wahlen wurden folgende Personen als Kandidaten für den Wahlkreis V bestimmt: Alfred Beetz (Grünsfeld), Joachim Döffinger (Assamstadt), Ferdinand Eck (Schweigern), Florian Hügel (Assamstadt), Josef Lutz (Ahorn) und Joachim Markert (Grünsfeld).

Die Kandidaten seien mit ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz sowie ihrer gesellschaftlichen Verankerung in den Städten und Gemeinden ihres Wahlkreises gerüstet, die kommenden politischen Herausforderungen zu meistern. Sie hätten die persönliche Qualifikation und Erfahrung, sich allen wichtigen Themen aktiv und erfolgreich zu stellen, heißt es der Presseerklärung. Ihre Bürgernähe sei der Garant für eine offene, soziale und gerechte Politik für die Kreis-Bewohner. cdu

