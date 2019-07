Der Landessieg ging an die Jugendlichen aus Sonderriet

Main-Tauber-Kreis.Gleich zwei Siege beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) feierte das JRK im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim. Während die JRK-Gruppe aus Sonderriet in der Stufe „2“ den Landessieg mit nach Hause brachte, freute sich die JRK-Gruppe aus Boxberg über den dritten Platz in der Stufe „3“. Beide JRK-Gruppen setzten sich gegen jeweils rund zwanzig andere Gruppen durch.

In Weil der Stadt traten am vergangenen Samstag im Rahmen des gemeinsamen Landeswettbewerbes der Altersstufen „2“ und „3“ insgesamt vierzig JRK-Gruppen aus ganz Baden-Württemberg gegeneinander an. Bei den neun Aufgaben des Wettbewerbsparcours galt es, Wissen rund um die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, um die aktuelle JRK-Kampagne „Was geht mit Menschlichkeit“, soziales Engagement, praktisches Können in der Ersten Hilfe und Notfalldarstellung, Kreativität und natürlich Teamgeist unter Beweis zu stellen.

So mussten bei der Station „Erste Hilfe und Notfalldarstellung“ zwei Verletzte mit Gehirnerschütterung und Schürfwunde am Kinn oder einer Kopfplatzwunde an der Schläfe, Blässe und Übelkeit versorgt werden. Zuvor wurden die Verletzungen der Mimen echtheitsgetreu geschminkt. Passend zur Initiative „Löwen retten Leben“ galt es bei der gleichnamigen Station, eine Schulung zur vereinfachten Reanimation für eine fiktive Schulklasse zu inszenieren. Hier stand inhaltlich der Trikolon „Prüfen. Rufen. Drücken“ im Vordergrund. Denn nach der Prüfung von Bewusstsein und normaler Atmung ist bei fehlenden Vitalfunktionen zunächst ein Notruf abzusetzen, und anschließend sofort mit einer Herzdruckmassage zu beginnen.

Geschick und Koordination waren sowohl beim Bau einer Leonardo-Brücke aus Holzstäben als auch beim spektakulären „Enten-Pferderennen“ gefragt. Letzteres verlangte von einem Team aus fünf JRKlern, im Rahmen eines Parcours Enten „abzustechen“ und Ringe einzusammeln, wobei nur vier Füße den Boden berühren durften. Da sich das deutsche Jugendrotkreuz aktuell im dritten Kampagnenjahr, der Wir-Phase seiner Menschlichkeitskampagne, befindet, sollte mit Fokus auf das Motto „Humanity goes global“ ein Kampagnentrailer gedreht werden. Hier waren neben Kreativität auch Wissen rund um die Themen Kinderrechte und Humanitäres Völkerrecht gefragt.

Kenntnis über die Geschichte der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung war bei der Station „Presseartikel Rotes Kreuz“ verlangt. Hier sollte ein Zeitungsbeitrag zum Weltrotkreuztag am 8. Mai verfasst werden.

Ihre großartigen Siege waren für beide JRK-Gruppen eine Überraschung. Diese Erfolge zeigten die wertvolle und gelungene Bildungsarbeit im Jugendrotkreuz, betonen das Kreisjugendleitungstandem Elisa Scheuerlein und Julian Geiger.

In ihren Glückwünschen hob DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau die Wertigkeit des Jugendrotkreuzes im Kreisverband hervor.

Die spontan organisierten Siegesfeiern, mit denen die abends heimkehrenden JRK-Gruppen begrüßt wurden, verdeutlichten außerdem das tolle Miteinander im Kreisverband, so die Kreisjugendleitung. Man sei unglaublich stolz auf die hervorragende Leistung der JRKler. Ihre Pokale hätten sich beide Gruppen verdient. jrk

