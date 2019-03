„Der letzte Sommer war brachial“

Brütende Hitze, Dürre, Stürme – 2018 war ein Jahr der Wetterextreme. Auch im Main-Tauber-Kreis haben die Wälder stark gelitten. Die Auswirkungen trüben die Aussichten auf das laufende Jahr.

Main-Tauber-Kreis. „Trockenheit ist nur eines der vielen Probleme, mit denen wir hier zu kämpfen haben“, beschreibt Klemens Aubele, Revierförster der Gemeinde Igersheim, die Situation. „Unser größtes Problem ist momentan das Eschentriebsterben.“

650 Hektar Gemeindewald betreut der Revierleiter, davon rund zehn Prozent Eschen – bisher. Denn die könnten bald aus dem Waldbild verschwinden, befürchtet Aubele. „In zehn bis 20 Jahren wird sich die Sache wahrscheinlich von alleine erledigt haben. Bis dahin werden uns 60 bis 70 Hektar Wald verloren gehen.“ Schuld ist ein aus Asien eingeschleppter Pilz mit dem Namen „Falsches Weißes Stengelbecherchen“. Und der ist tückisch. Der Pilz entwickelt sich im Laub auf dem Waldboden und wird dann durch den Wind verbreitet. „Da hat man keine Chance“, seufzt Aubele resigniert: „Man kann ja schlecht den ganzen Wald auskehren.“

Das Ergebnis ist ein trauriges Bild: Gerade junge Bäume können dem Pilz nichts entgegensetzen, sie sterben ab, brechen zusammen und hängen als Totholz im Wald. Besonders betroffen sind davon der Markelsheimer und der Igersheimer Gemeindewald durch ihren relativ hohen Eschenanteil von rund zehn Prozent. Sehen kann man den Pilz mit dem bloßen Auge nicht. Erst wenn die Krone licht wird und der Baum abzusterben beginnt, ist der Befall von außen erkennbar. Experten gehen davon aus, dass mittelfristig nur wenige resistente Exemplare überleben werden. „Eigentlich ist die Esche einer meiner Lieblingsbäume“, meint Aubele, „den Baum so ohne Zukunft zu sehen, ist wirklich deprimierend“.

Ein Problem, mit dem alle Wälder im Landkreis zu kämpfen haben, ist die enorme Trockenheit. Besonders der Bergahorn und die Buche mit ihren empfindlichen Wasserleitsystemen leiden unter Blattverlust. Bei Fichten zeigt sich der Wassermangel anhand orange-rot verfärbter oder kahler Wipfel und an der abblätternden Rinde.

Anderen Waldbewohnern hingegen gefällt das trockene, warme Klima außerordentlich gut. „Der letzte Sommer war brachial“, erinnert sich der stellvertretende Forstamtsleiter Karlheinz Mechler. „Die Trockenheit, die Hitze, dadurch ist die Käferpopulation explodiert.“ Borkenkäferarten wie der „Buchdrucker“ und der „Kupferstecher“ sind verantwortlich für das großflächige Fichtensterben. Die Käfer bohren sich durch die Rinde ihrer Wirtsbäume und legen dort weit verzweigte Brutgänge für ihre Nachkommen an. Es entstehen die charakteristischen Bohrmehlhäufchen auf der Rinde und dem Waldboden. „Wie Kaffeesatz sieht das aus“, erklärt Mechler. Durch den Befall wird die Nährstoffversorgung der Fichte unterbrochen und im schlimmsten Fall stirbt sie ab. Die einzige Möglichkeit den Schaden zu begrenzen, ist das frühzeitige Fällen der betroffenen Bäume. Es entstehen so genannte „Käferlöcher“, leere Waldflächen, die wegen Käferbefalls gerodet werden mussten. Eben dadurch wird das „aufgerissene“ Waldbild aber wiederum anfälliger für Sturmschäden – eine Abwärtsspirale. Die Zwangsrodungen machen sich auch auf dem Holzmarkt bemerkbar. „Es ist eine riesige Menge Holz auf dem Markt und der liegt am Boden“, sagt Karlheinz Mechler. Für die Gemeinden bedeutet das eine enorme finanzielle Belastung. „Als der Markt noch in Ordnung war, haben wir für einen Kubikmeter Fichte 90 bis 95 Euro bekommen“, erinnert sich Klemens Aubele, „jetzt ist es gerade einmal noch die Hälfte“. Wenn das Holz, etwa durch Käfer, zu stark beschädigt wurde, gibt es sogar noch weniger.

Schlechte Prognose für 2019

Für 2019 zeichnet der Förster ein negatives Bild, denn die Anzeichen stehen schlecht. „Normalerweise bin ich ja optimistisch“, meint Aubele, „aber schon jetzt kann man überall die vertrockneten Bäume sehen, weil die erhoffte Regenmenge ausgeblieben ist. Und die Käfer warten nur darauf, dass es wärmer wird, damit sie aktiv werden können.“ Ein besonderes Anliegen ist es den Förstern deshalb, Privatwaldbesitzer auf die Problematik aufmerksam zu machen. In Zeitung und Mitteilungsblättern würden diese immer wieder dazu aufgefordert, von Käfern befallene Bäume zu fällen und diese aus dem Wald zu entfernen. „Liegendes Holz ist die ideale Brutstätte für Käfer“, warnt Mechler, „es wird jetzt wirklich kritisch“. Deshalb reiche es nicht aus, die Bäume nur zu fällen, sie müssten mindesten 500 Meter von der nächsten Fichte entfernt gelagert werden. Aber die Zeit drängt. „Bis spätestens Mitte April muss das Holz aus dem Wald“, betont der stellvertretende Amtsleiter, „denn dann werden die Käfer aktiv und schwärmen aus“. Die Brut eines einzigen Baumes befällt dabei bis zu 20 weitere, die nächste Generation ebenfalls, usw. „So potenziert sich das hoch“, seufzt Mechler, „hinzukommt, dass wir durch die Trockenheit statt zwei mittlerweile drei Käfergenerationen pro Jahr haben“.

Wiederaufforsten solle man die angegriffenen Waldgebiete mit Mischbeständen, also mindestens 40 Prozent Laubholz, da dieses stabiler sei als Nadelholz. Dafür gäbe es dann auch spezielle Förderungen.

Trotz der ernüchternden Diagnose, dürfe man die Hoffnung aber nicht aufgeben, meint Klemens Aubele. „Seit 29 Jahren bin ich jetzt hier in Igersheim, da darf man das nicht so nahe an sich heranlassen.“ Immer wieder könnten ja einzelne Bäume befallener Gebiete auch gerettet und in den Folgebestand übernommen werden.

Diese so genannten „Zukunftsbäume“ kann man an dem Punkt aus blauer Sprühfarbe erkennen. Wenn er sich für das Jahr 2019 etwas wünschen dürfte, „dann wären das ordentliche Niederschläge für das Frühjahr“, sagt der Förster, „und dass es feucht und kühl bleibt, Insekten lieben es nämlich warm und trocken“.

