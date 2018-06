Der Politik Anstöße geben

Anzeige

Main-Tauber-Kreis/Berlin.Die akribisch, kalt und empathielos organisierte Vernichtung der europäischen Juden führte den Kreistagsmitgliedern die ständige Ausstellung im Haus der Wannseekonferenz vor Augen. Im Protokoll war nachzulesen, dass höchste Verwaltungsmitarbeiter der Regierung an diesem Greuel mitgewirkt hatten. Schicksale werden beleuchtet, das Leid, die Qual und der Tod von Millionen unbescholtener Bürger, die dem Rassenwahn zum Opfer fielen, beleuchtet. Betroffen machte sich die Delegation von diesem Ort deutschen Erinnerns und Aufklärens auf den Weg nach Schwanenwerder zur dortigen Würth Repräsentanz.

Empfangen wurde sie von Manfred Kurz, Leiter der Würth Repräsentanzen in Berlin und Brüssel im schmucken Haus am See. Grund für den Aufbau dieser Einrichtungen in der deutschen und der europäischen Hauptstadt sei, Ansprechpartner in einem größeren Raum zu sein, erläuterte Kurz. Entscheidungen, die in Brüssel gefällt würden, wirkten bis in die Kommunen hinein. Das reiche vom Bräunungsgrad der Pommes bis zur Vorschrift, welche Leuchtmittel für Helligkeit im heimischen Wohnzimmer sorgen dürfen. Diese Reglementierungen seien „brandgefährlich, aber nicht einfach zu negieren“, so Kurz. Auf 30 bis 35 Prozent schätzt er den Bevölkerungsanteil, der die EU ablehnt.

Integration durch Arbeit

Beim Thema Flüchtlinge trage Würth einen kleinen Beitrag im Rahmen von „Integration durch Arbeit“ bei. „Wer Hand in Hand arbeiten kann, kann auch Tür an Tür wohnen“, laute das Credo.