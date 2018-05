Anzeige

Heilbronn-Franken.Die Konjunktur der gesamten Region Heilbronn-Franken befindet sich seit beinahe neun Jahren im Aufschwung. Daran hat sich auch im ersten Quartal 2018 kaum etwas geändert, wie die Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, Elke Döring, bei der Präsentation der neuesten Wirtschaftsdaten unterstrich. „Der solide Aufschwung hält weiter an, es sieht gut aus“, lautete ihr Fazit.

Die Unternehmen an Neckar, Main, Kocher und Jagst sehen ihre aktuelle Lage zwar etwas verhaltener, zeigen sich aber äußert positiv beim Blick auf die kommenden Monate. Der Optimismus ist weiter gestiegen. Vor allem die Daten des Großhandels beeindrucken, denn sie dokumentieren ein Allzeithoch und auch der Einzelhandel berichtet von einer anhaltend guten wirtschaftlichen Situation. Was sich bei der Konjunkturumfrage im letzten Quartal 2017 abzeichnete, setzte sich auch bei der Erhebung der aktuellen Daten für das erste Quartal 2018 fort. Die regionale Wirtschaft brummt nach wie vor. Die leichten Verschiebungen nach unten in Einzelbereichen zeigen aber auch, dass sich das Expansionstempo verlangsamt hat.

Was der Blick in die einzelnen Landkreise der Region noch zeigt: Die sonst eher etwas zurückhaltende Stimmung im Main-Tauber-Kreis hat sich dem regionalen Durchschnitt angepasst. Absoluter Spitzenreiter bleibt der Hohenlohekreis. Dort beurteilen 69 Prozent der Unternehmen ihre Situation mit „gut“ und nur ein Prozent mit „schlecht“. Im Taubertal sagen 57 Prozent der Unternehmer, es geht „gut“ und sieben Prozent sehen die Lage „schlecht“. 36 Prozent der Befragten sind „zufrieden“.