Die Auftragsbücher sind randvoll

Kammerpräsident Ulrich Bopp sprach in der Herbstsitzung der Vollversammlungsmitglieder von langfristig vollen Auftragsbüchern.

Heilbronn. Wer derzeit einen Handwerker braucht, muss viel Geduld haben. Das Handwerk arbeitet unter Voll-Last, mehr geht im Augenblick nicht, und das wird auch in der Zukunft nicht viel besser. Der Grund: der immer deutlicher spürbare Fachkräftemangel beschäftigt zunehmend auch das Handwerk in der Region.

Handwerker können teilweise neue Aufträge nicht mehr annehmen, und die Erledigung bestehender Arbeiten verzögert sich. Einziger Lichtblick sind die wieder langsam steigenden Ausbildungszahlen, die nach mehreren Jahren es Abwärtstrends um zehn Prozent zulegten. Trotzdem will die Kammer nicht in ihren Bemühungen nachlassen, die Jugend noch mehr für Handwerksberufe zu gewinnen, denn: „nur wenn wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden, kann es uns gelingen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so der Appell des Kammerpräsidenten an seine Kollegen.

Imagekampagne wird fortgeführt

So war es nur folgerichtig, dass die Mitglieder in der Sitzung am Montag auch der Fortführung der Imagekampagne des Deutschen Handwerks mit großer Mehrheit zustimmten. Die von Abteilungsleiterin Michaela Maier vorgetragenen Fakten sprachen eine eindeutige Sprache: Die Kampagne habe große Beachtung und eine starke öffentliche Wahrnehmung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft gefunden und dadurch eine nachhaltige Resonanz bis die höchsten politischen Gremien erzeugt. Auch die Spitze des Deutschen Handwerks ist der Überzeugung, dass die Imagekampagne über das Jahr 2018 hinaus fortgesetzt werden soll.

An dieser Stelle beschäftigte sich die Vollversammlung auch mit der Diskussion um den Fortbestand der Dieseltechnologie und der dadurch sehr unsicher gewordenen Beschäftigungslage in den Automobilzulieferbetrieben. Hier werde die Zukunft eines ganzen Industriezweigs leichtfertig aufs Spiel gesetzt und der Verlust von zahlreichen Arbeitsplätzen provoziert, so die Kritik des Präsidenten.

Rückkehr zur Meisterpflicht

Neben der Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 und der Verabschiedung des Wirtschaftsplans für 2019 wurden die Mitglieder der Vollversammlung über aktuelle Ausbildungszahlen, Berufsorientierung, neue Ausbildungsverordnungen, über Aktuelles aus dem Bildungs- und Technologiezentrum und über den neuesten Stand der Beteiligung an der Bundesgartenschau in Heilbronn 2019 informiert.

In einer längeren Aussprache wurde das Thema „Rückkehr zur Meisterpflicht“ in verschiedenen Handwerksberufen diskutiert. Die Abschaffung der Meisterpflicht für 53 von 94 Handwerksberufen habe spürbare Folgen hinterlassen: qualitativ wie auch quantitativ, weniger Fachkräfte, weniger Ausbildung und nicht selten Klagen über Qualitätseinbußen bei den Handwerkerleistungen.

Die Hoffnung, durch die Novellierung der Handwerksordnung mehr Fachkräfte zu bekommen, habe sich nicht erfüllt, so Bopp. Es sei an der Zeit, Fehlentwicklungen in manchen Berufen rückgängig zu machen. Dies gestalte sich aber schwierig, weil man hier mit der bestehenden Rechtslage in Konflikt gerate, denn die Berufswahlfreiheit sei per Gesetz garantiert.

„Der Meisterbrief, so Bopp, ist die Spitzenqualifikation im Handwerk und das soll auch so bleiben“. Die erforderliche Hilfen von Bund und Land in dieser Frage seien zugesichert. Jetzt müsse auch noch die finanzielle Unterstützung für die angehenden Meister angegangen werden.

„Die Meisterausbildung- und Prüfung muss genauso kostenfrei sein wie das Studium bis zum Examen“. Bopp ermunterte die jungen Berufskollegen zum Schritt in die Selbstständigkeit, der noch nie so attraktiv war wie heute.

Vizepräsident Markus May beschäftige sich ausführlich mit dem Handwerk der Zukunft, den Fragen zu Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung, der Lohn- und Tarifbindung und der öffentlichen Wahrnehmung.

Atemberaubende Schnelligkeit

Dabei zeigte er auch eine ganze Reihe von Maßnahmen und Verbesserungsvorschlägen auf und meinte abschließend: „Die Zeiten ändern sich atemberaubend schnell, der gute Ruf, die Arbeitsbedingungen, das betriebliche Umfeld und die leistungsgerechte Bezahlung bleiben allerdings, und sie verbessern die Chancen, gute Facharbeitskräfte zu gewinnen und zu halten“.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde in der Mitgliederversammlung Ludwig Panter aus Grünsfeld, stellvertretender Obermeister der Zimmererinnung Main-Tauber-Künzelsau, seit über 35 Jahren mit Leidenschaft und Herzblut ehrenamtlich im Handwerk engagiert, von Kammerpräsident Ulrich Bopp und Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Panter scheidet aus der Vollversammlung aus, sein Nachfolger wurde Maler- und Lackierermeister Paul Berberich aus Külsheim.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018