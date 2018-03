Die Familie beraten und entlasten

Anzeige

In der Mitgliederversammlung erinnerte Edmund Brenner auch an die Gründung der Stiftung Lebenshilfe vor 20 Jahren, ein Datum, das man im Sommer gebührend feiern wird.

An Aktivitäten mangelte es dem Kreisverband der Lebenshilfe Main-Tauber im Jahre 2017 nicht, wie aus dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden zu entnehmen war. So wurden beim familienentlastenden Dienst die Angebote für die Bereiche Freizeitgestaltung und Betreuung, die schulische Betreuung wie auch die Einzelbetreuung weiter ausgebaut. Dazu kamen die neuen Kreativkurse und die inklusiven Veranstaltungen.

Teilweise konnte die starke Nachfrage nicht mehr bedient werden, so Hasenbusch. Deshalb versuche man, durch weitere Vernetzungen neue Kapazitäten zu schaffen. Seit 2017 ist die Lebenshilfe Kooperationspartner des Netzwerkes Familie in Tauberbischofsheim, das seit Jahresbeginn rechtlich auf neue Füße gestellt wurde, am Konzept änderte sich nichts.

Die zweite Kernaufgabe, die Beratung, wurde in den letzten Jahren mit großem Nachdruck intensiv beackert. Mittlerweile seien die Mitarbeiter die ganze Woche in der Geschäftsstelle „Mittendrin“ in Tauber präsent. Die Sozialpädagogin Anke Väth unterstützt seit Oktober 2017 schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Beratung als Halbtagskraft zusätzlich das Team. So habe die Geschäftsstelle jetzt jeden Nachmittag und am Donnerstag sogar bis 18 Uhr geöffnet, freute sich Hasenbusch. Außerdem biete die Lebenshilfe regelmäßig Fachvorträge zu aktuellen Themen an.

Der Betreuungsverein, der neben seiner Aufgabe auch intensiv berät, konnte Anfang 2018 einen bedeutenden Rekord vermelden. Seit 2005 konnten 10 000 beglaubigte Vorsorgevollmachten abgeschlossen werden. Hinter dieser Zahl, so Hasenbusch, stünden zahllose Stunden äußerst fachkundiger und dazu auch noch kostenloser Beratung. In diesem Zusammenhang beklagte der Vorsitzende die Unterfinanzierung der Betreuungsvereine. Im neuen Koalitionsvertrag werde dies endlich auch anerkannt. Die Politik wolle die Finanzierung dieser unverzichtbaren Arbeit in Zusammenarbeit mit den Ländern stärken.

Neues Büro geplant

Die Notwendigkeit einer qualifizierten Beratung ist nach Meinung des Vorsitzenden Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen mit Behinderung die ihnen zustehenden Leistungen auch im gebotenen Umfang gewährt werden. Dies habe der Gesetzgeber selbst erkannt und die finanzielle Förderung von unabhängigen Beratungsstellen ausdrücklich festgeschrieben. Leider sei die Lebenshilfe vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nicht mit der Einrichtung einer solchen Beratungsstelle berücksichtigt worden. Immerhin solle noch in diesem Jahr im Kreis mit Sitz in Tauberbischofsheim ein Büro für die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung“ eingerichtet werden. Träger werde der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter mit Sitz in Tübingen sein.

Abschließend bedankte sich Hasenbusch bei allen Kommunen, Institutionen, Vereinen und privaten Spendern für die große finanzielle Unterstützung der Verbandsarbeit der Lebenshilfe. „Die uns so gewährte Unterstützung hilft nicht nur enorm, sie ist auch dringend notwendig, sie motiviert, bestärkt, gibt Kraft und ordentlichen Rückenwind“, so der Kreisvorsitzende.

Der Totenehrung folgten die Geschäftsberichte von Peter Kernwein über das Irma-Volkert-Haus, des Behindertenvertreters Dietmar Wolf, der Arbeitskreise Elterntreff von Hanna Reinhardt und Gerd Fabig, der Sportgruppen von Anita Kettner, der Abteilung Betreuungsverein von Thomas Heßdörfer und der Kassenbericht von Johanna Kernwein.

Ergänzend zur Tagesordnung wurde der Erhöhung des Mindestbeitrags ab Januar 2019 von bisher 20 auf 30 Euro pro Jahr und für Menschen mit Behinderung von bisher sechs auf zehn Euro pro Jahr zugestimmt. Die letzte Beitragserhöhung erfolgte 2001, damals von 30 Mark auf 20 Euro, wie der Vorsitzende in seiner Begründung betonte. Seit dieser Zeit haben sich die Aufgaben und Angebote der Lebenshilfe stetig erweitert, was zu höheren Kosten führte. pal

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018