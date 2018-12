Die Fischers mit dem Helfersyndrom „infiziert“

„Ja, wir haben das Helfersyndrom“, lachen die drei Fischers aus Igersheim. Vater Bernd ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, Mutter Melanie beim Deutschen Roten Kreuz, Junior Daniel beim THW.

Igersheim. Ein Hobby verkörpert idealerweise eine freiwillig und regelmäßig betriebene Freizeitbetätigung, die dem eigenen Vergnügen – oder der Entspannung – dienen soll. Für die Fischers ist deren ehrenamtliches Tun aber weit mehr nur als ein „bloßer Zeitvertreib“. Sie gehen vielmehr jeweils ihrem Steckenpferd nach, das für alle drei eine Leidenschaft und ein Stück persönliche Identität ist.

„Entweder wir machen etwas richtig – oder gar nicht“, sagt Familienoberhaupt Bernd stellvertretend für den Rest – und der nickt übereinstimmend.

Seit 36 Jahren bei der Feuerwehr

Bernd Fischer ist seit 36 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr – zunächst einige Jahre in Bad Mergentheim, inzwischen jedoch längst bei der Igersheimer Abteilung. Zahlreiche Stunden hat er sich in dieser Zeit bereits ehrenamtlich betätigt – zumeist zu Übungszwecken. Doch pro Jahr gesellen sich auch manch „echte“ Einsätze hinzu. „Da heißt es, auch mal mitten in der Nacht aufzustehen“, so Vater Bernd im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Wenn er mit seinen Kameraden ausrücke, benötige es bisweilen Nerven wie Drahtseile – und ein dickes Fell. Denn mitunter könne man zu einem schweren Unfall gerufen werden, bei dem es trotz extremer Gefahrenlage gelte, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dies sei ihm in den ganzen Jahren aber recht gut gelungen, sagt Bernd Fischer, der die Zeit bei der Feuerwehr bis auf den heutigen Tag nicht missen möchte – „sie hat mich geprägt“.

Ernste Einsätze gehörten durchaus zum Alltag im Dienst am Nächsten. Im Umkehrschluss gebe es allerdings auch solche, über die man im Nachhinein schmunzeln könne, sagt Fischer, der nach eigenem Bekunden in feuerwehrtechnischer Hinsicht väterlicherseits „nicht vorbelastet“ gewesen sei.

„Als ich noch in Bad Mergentheim aktiv war“, erinnert sich der passionierte Ehrenamtler grinsend, „alarmierte einmal ein Anwohner die Feuerwehr mit dem Hinweis, er habe am Kapuzinerkloster eine starke Rauchentwicklung ausgemacht. Wir sind daraufhin mit einem kompletten Zug, unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht, dorthin ausgerückt.“ Zu diesem Zeitpunkt nicht wissend, was die Floriansjünger dort denn erwarten würde. „Kaum waren wir am Kloster angekommen, kam uns bereits ein Pater entgegengelaufen, um Entwarnung zu geben mit dem Hinweis ,wir haben doch heute unser Osterfeuer‘ . . .“

Von der Arbeit fasziniert

Bernd will die regelmäßige Zeit, die er mit seinen Mitstreitern verbringt, „wirklich nicht missen“. Die Arbeit fasziniere ihn, weil Helfen einen hohen Stellenwert genieße, das Tun stets neue Herausforderungen mit sich bringe und „Kameradschaft ganz groß geschrieben wird“. Ja, dieses Hobby „ist längst Teil meines Lebens“ – auch wenn es zwischendurch auch mal Momente gebe, in denen es nicht leicht falle, nachts aus dem Bett zu klettern, um zum Einsatz auszurücken. „Mitunter kommt es eben auf die Tagesform an“, schmunzelt der Familienvater.

In gewisser Weise seien Feuerwehrler „harte Hunde“. Doch könne es im Einsatz („wo andere rauskommen, gehen wir rein“) auch schon mal passieren, dass auch sie an die Grenze des Belastbaren stießen. Dann sei es umso wichtiger, sich mit Kameraden austauschen zu können – um so wieder runterzukommen. „Ich habe es bis heute nicht bereut und würde mich sofort wieder einer Hilfsorganisation anschließen“, sagt Bernd Fischer aus tiefster Überzeugung.

Voller Stolz aktiv

Ehefrau Melanie denkt ähnlich – auch wenn sie es nicht ganz so „actionreich“ mag. Sie hatte sich vor mehr als 25 Jahren der DRK-Bereitschaft Neunkirchen angeschlossen, seit 2000 verrichtet sie ihren vorbildlichen Dienst in Reihen des Ortsverbands Igersheim. Hier ist sie nicht „einfach nur so dabei“, sondern in der Bereitschaft involviert – als Schriftführerin.

Und auch sonst steht sie ihre Frau, „wenn ich gebraucht werde“. Denn Aktive mit abgeschlossener Sanitätsausbildung könne es an der Basis gar nicht genug geben – und eben eine solche ist sie. Und zwar voller Stolz.

„Der Umgang mit den Menschen macht mir viel Spaß“, begründet die Igersheimerin, im Übrigen ausgebildete Erzieherin, ihr Tun. Sie schätze vor allem die Kameradschaft – den höchsten Stellenwert genieße allerdings der Umstand, anderen Menschen helfen zu können, wenn sie sich in einer Notlage befänden. Doch auch bei weniger „spektakulären“ Dingen wie Fastnachtsumzug, Blutspendeaktion, Gassenfest oder Leichtathletikevents sei sie regelmäßig zur Stelle.

Ohnehin sei die Arbeit bei der von Henry Dunant gegründeten Hilfsorganisation, so hebt Melanie Fischer hervor, für sie ein wichtiger und wertvoller Ausgleich zum Alltag. Und als ob sie damit nicht schon zur Genüge ausgelastet sei, leitet sie darüber hinaus die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr ihrer Heimatgemeinde – und wirkt bei der Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung des DRK-Kreisverbands Mergentheim mit. „Hier werden wir auch zu etwa zehn Einsätzen im Jahr gerufen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, wobei ihr Engagement im Falle der Alarmierung „ergänzend zur Arbeit des Rettungsdienstes“ zu sehen sei.

Zu wenig Personal

Wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen, gebe es auch beim DRK viel zu wenig Personal,. „Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt“, rührt Melanie Fischer kräftig die Werbetrommel. „Vor allem der Nachwuchs ist nur schwer zu erreichen – wohl auch, weil es hier zu wenig ins Technische geht“, vermutet die ausgebildete Sanitäterin. Sie hoffe auf eine zeitnahe Trendwende, „vielleicht schaffen wir es, in Igersheim bald wieder mehr Jugendliche für das Jugendrotkreuz zu begeistern“. Für Mutter Fischer sei es in diesem Zusammenhang wichtig, das Ehrenamt in Zukunft stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um ihm dadurch mehr öffentliche Beachtung zu verschaffen. Ihr gehe es hierbei nicht darum, finanziell entschädigt zu werden, sondern vielmehr um mehr Respekt und Anerkennung. Denn diese Werte blieben immer mehr auf der Strecke, so ihr Eindruck.

Filius Daniel, gerade mal 13 Jahre jung, tritt in die Fußstapfen seiner Eltern – aus eigenem Antrieb. „Allerdings kann ich kein Blut sehen“, meint er schmunzelnd. Und da habe sich das Technische Hilfswerk angeboten.

Hier stehe er noch am Beginn seiner ehrenamtlichen Laufbahn im Dienst am Nächsten. Die regelmäßigen Zusammenkünfte der 15 Köpfe zählenden Jugendgruppe im THW-Standort Harthausen absolviere er mit großer Leidenschaft, zumal er hier auch mit der Technik vertraut gemacht werde – und dies interessiere ihn brennend. Wenn er mal nicht mit dabei sein könne, „fehlt mir etwas“. Früh übt sich eben, wer ein Meister werden will. „Ich bleibe auf jeden Fall dabei“, die Arbeit beim Technischen Hilfswerk sei inzwischen ein Fixpunkt in seinem Alltag.

Passionierter DLRGler

Und als ob dies noch nicht genug sei, besucht der Siebtklässler auch noch regelmäßig die Schwimmstunden der DLRG-Gruppe Bad Mergentheim. „Mehr als zwei Vereine sind aber nicht geplant“, lachen Vater und Mutter Fischer unisono, schließlich gebe es daneben auch noch die Schule.

So sind sie, die drei Fischers – ehrenamtlich engagiert, selbstlos für andere im Einsatz. Vorbildlich eben – und nachahmenswert.

