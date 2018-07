Die graue Tonne geht ins digitale Zeitalter

Anzeige

Fahrzeug speichert Daten

Die Daten werden im Müllfahrzeug gespeichert und mittels Datenträger oder Funk an den Abfallwirtschaftsbetrieb weitergegeben. Dieser wiederum ist für die Bereitstellung der Transponder und Tonnen, Statistiken sowie die Gebührenbescheide verantwortlich. Laut AWMT-Leiter Walter Scheckenbach werden die Bescheide jeweils Anfang bis Mitte Februar versandt. Auch der Bescheid via E-Mail und die Bezahlung per Dauerauftrag sei möglich.

Ab 2020 entfällt damit der Kauf der Gebührenmarken. Zudem erhalten Bürger schneller Auskunft zur Leerung. Gekoppelt wird das System an die Einwohnermeldeämter der Gemeinden. Bei Zu- oder Wegzug erhält der Abfallwirtschaftsbetrieb diese Information, so dass passgenau abgerechnet werden kann.

Für den Landkreis entfällt mit der Systemeinführung zudem die Provision an die Gemeinden, die diese für den Müllmarkenverkauf erhält. Rund 42 000 Euro könnten nach den Berechnungen des AWMT pro Jahr eingespart werden. Dennoch gilt es zunächst in die neue Technik zu investieren. 460 000 Euro sind veranschlagt, die aus Rücklage finanziert wird.

Wilde Entsorgung bemängelt

Alfred Beetz (CDU) meinte, dass sich dieses System in ein paar Jahren amortisiere und begrüßte dessen Einführung. Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) signalisierte Zustimmung und fragte an, inwieweit die Anzahl der Leerungen bei den Gebühren berücksichtigt werde. Diese mögliche Kopplung rief Thomas Maertens (CDU) auf den Plan. Er stellte sich klar gegen die monetäre Belohnung durch Mengeneinsparung. Als Bürgermeister wisse er, wie häufig Müll in irgendwelche kommunalen Abfalleimer gestopft oder in der Landschaft entsorgt würde, nur um ein paar Cent zu sparen. Das geschehe auch bei mit roten Punkten gekennzeichneten gelben Säcken, die nicht abgeholt worden seien. Die 50 Cent pro Einwohner und Jahr als Entschädigung für die Gemeinden seien ohnehin zu gering. Elmar Haas (Freie Wähler) unterstützte Maertens, während Josef Morschheuser anfragte, ob Müllvermeider, die alles lose kauften, durch die für alle gleich geltenden Gebühren bestraft würden.

Detektor zu scharf eingestellt

Auch die Biotonne und der Detektor wurden thematisiert. So kritisierte Alfred Beetz, dass die Detektoren zu scharf eingestellt seien. Allein eine Metallklammer an einem Teebeutel verhindere die Leerung. Manuela Zahn berichtete von einem Vorfall in einem 35 Einheiten umfassenden Wohnhaus. Dort sei der Müllcontainer nicht geleert worden. Ihr Mann habe gemeinsam mit dem Hausmeister das Sortieren übernommen. Lediglich ein Kronkorken und zwei kleine Plastikbeutel seien gefunden worden. An wen, fragte sie, könne man sich wenden, wenn so etwas passiere und niemand aus der Hausgemeinschaft die Verantwortung übernehmen wolle?

Dieser Sache, so versprach der Landrat, werde man sich annehmen.

