Die Jüngsten sind besonders gefährdet

Anzeige

Damit der Badeausflug immer zu einem schönen Erlebnis wird, sollten Familien gewisse Verhaltensregeln beherzigen, wie jetzt die DLRG bekräftigt hat.

Main-Tauber-Kreis. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bezirk Tauber hat in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass es zahlreiche Verhaltensregeln zu beachten gilt, damit der Ausflug ins Freibad oder den Badesse zu einem rundum gelungenen Erlebnis wird. Grundsätzlich sollten Kinder und Jugendliche, die noch nicht schwimmen oder nur schlecht schwimmen können, nicht ohne ständige Aufsicht mit sog enannten Schwimmhilfen ins Wasser gehen. Die Schwimmhilfen wie Schwimmtiere, Schwimmreifen oder Luftmatrazen, die in großen und vielfältigen Varianten angeboten werden, sollten dem entsprechenden Alter und Größe des Kindes angepasst sein, betont die DLRG..

In Freigewässern sollten zum aufblasbaren Schwimmtier dem Nichtschwimmer noch passende Schwimmflügel angezogen werden. Dabei ist es wichtig, dass die Arme des Kindes nicht aus den Schwimmflügeln rutschen. Achten sollte man dabei auch auf die richtige Größe und ausreichenden Fülldruck. Rutscht dann das Kind vom Schwimmtier ins Wasser, so geht es dann nicht unter und kann nicht ertrinken. Viele tödliche Unfälle passieren jährlich so oder ähnlich.