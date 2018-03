Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Eine Lehrerfortbildung zum Ernährungsführerschein unter dem Motto „Die Küche kommt in das Klassenzimmer“ bietet das Landwirtschaftsamt am Mittwoch, 21. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, an.

Das praxisorientierte Medienpaket für die dritten Klassen unterstützt die Umsetzung der im Bildungsplan ausgewiesenen Ernährungsbildung im Unterricht. Die Fortbildung führt in das Medienpaket ein und stellt das praktische Arbeiten mit den Schülern in den Mittelpunkt. Dabei werden hilfreiche Tipps und Erfahrungen aus der Praxis für den Unterricht weitergeben. In der Schule erhalten die Schüler am Ende der Lehrplaneinheit dann einen „echten“ Ernährungsführerschein, vergleichbar dem weithin bekannten Fahrradführerschein.

Mitzubringen sind eine Schürze und ein Haargummi bei langem Haar. Eine Anmeldung bis Freitag, 16. März, ist erforderlich und wird unter Telefon 0 79 31 / 48 27 63 07 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (bitte Veranstaltungstitel im „Betreff“ angeben) entgegen genommen. lra