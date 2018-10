Die Lebendigkeit des flüchtigen Moments

Aus dem Schwabenland ins Tauberfränkische: Die Künstlerin Isabell Kull hat in Herrenzimmern ihr Traumobjekt gefunden.

Herrenzimmern. Sie sind Neubürger im Niederstettener Stadtteil Herrenzimmern: Die Grafik-Designerin Isabell Kull und ihr Lebensgefährte Markus samt Pferd Krümel, dem fast 17-jährigen Mischlingsrüden Zorro, der dreifarbigen Katze Loulou und den beiden Kälbchen Emma und Paula bezogen im April ihr neues Domizil überm Ort.

Es war der Ramskopf-Lipizzaner Krümel, der das teilweise chaotisch überwucherte Anwesen zum Traumobjekt des zuvor im Stuttgarter Raum lebenden Paars machte: Ideal fanden sie nach mehrjähriger Suche den Pferdestall direkt am Haus und die unmittelbar darüber liegenden Weiden. Hier würde es Platz geben nicht nur für Pferd und die Kälbchen, sondern auch für Atelier und Workshopraum; hier bot das Gartenareal ausreichend Fläche, um den Pflanzenliebhabern – Isabel Kull ist nicht nur Künstlerin, sondern auch zertifizierte Kräuterpädagogin – reichlich Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, dazu, weil fern von Straßenrisiken, auch Auslauffläche für Hund und Katze. Inzwischen hat sich die bunt gemischte Zuzüglergemeinschaft in Herrenzimmern gut eingelebt, wohl auch, weil Isabell Kull sich schon im Juni beim 130-Jahr-Jubiläum des örtlichen Männergesangvereins gleich mit der Ausstellung „Kunst im Kuhstall“ aktiv einbrachte.

Dass sie und ihr Partner im Garten wühlen, ganz locker Heuballen durch die Gegend wuchten, dass die Tiergesellschaft nicht nur Zierde ist, sondern Isabell Kull auch ein gerüttelt Maß Landwirtschaftserfahrung mitbringt, auch als Hauswirtschaftshilfe und Milchprobennehmerin in der Region im Einsatz ist, trug Übriges zur „Einbürgerung“ bei.

Liebevolle Detailtreue

Noch ist nicht allzu viel Zeit für die Kunst: Haus und Garten hoch überm Aschbachtal sind noch Teilbaustelle, die Energie braucht. Und gibt. Kühe sind es derzeit, die die Künstlerin besonders packen. Sie malt und zeichnet sie, gestaltet sie als Tonskulpturen, bildet sie auf handgetöpferten Schalen ab, in liebevoller Detailtreue von der Nasenspitze übers Euter bis zur Schwanzspitze.

Dass es natürliche Lebendigkeit ist, die flüchtigen Momenten innewohnende Bewegung, die die Künstlerin begeistern, ist all ihren Arbeiten anzumerken. Da greifen Tonarbeiten wie ihre großen Schalen und Vasen Naturformen auf.

Ihre „Eier“ knetet sie in eigenwilliger Technik von innen heraus zu faszinierenden Räumen, afrikanisch inspirierte Kalebassen- und Trommelformen gestaltet sie in Aufbautechnik. Ihre groß- und kleinformatigen Bilder fertigt sie in Acryl- und Mischtechniken, nutzt Kreide, Wachs und Feder auf Leinwand, zaubert mit dem Pinsel nach Art japanischer Kalligraphiemalerei spannungsreich lebendige Tiere und Menschen auf Papier.

Kunst ist ihr Ding

Es gibt das Größere – und das ganz kleine: Schmuckdesign unterrichtet Isabell Kull in Workshopkursen: Aus Fimo können selbst Kinder schon zauberhafte Stücke fertigen, schwärmt sie, und berichtet, wie inspirierend der Ideenreichtum gerade der kleinen Künstler sei.

Wenn alles klappt, können im noch im Umbau befindlichen künftigen Workshopraum die ersten Teilnehmer gemeinsam mit der an der Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart ausgebildeten Grafik-Designerin unter professioneller Anleitung werkeln.

Bei ihren Zeichenkursen wird sie dann auch gekonntes Einsetzen von Licht und Schatten und den Blick für Perspektive vermitteln, bei Malkursen Mut, Übermut und Experimentierfreude im Umgang mit Farbe, Papier und Leinwand anregen. Auch Töpferkurse sind dann im Angebot. Genauso hellwach, wie sie ihre Modelle beobachtet, um die ihnen innewohnende Vitalität einzufangen, beobachtet sie auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Das mag am Lebensweg liegen. Dass Kunst ihr Ding werden würde, zeigte sich von klein auf. Typische Weihnachtswünsche waren durchgehend „Papier und Stifte!“ Ein großer Zeichenblock war pures Glück. Tage ohne Malen? Gab’s nicht für die bei Leonberg aufgewachsene gebürtige Cannstatterin. Das Talent lag ebenso wie der Pferdeverstand, der es sogar erlaubte, den Lipizzaner mit ihrem Lebensgefährten selbst klassisch nach Art der spanischen Hofreitschule zuzureiten, in der Familie: Der Großvater väterlicherseits, von Beruf Hufschmied, war bei den Ulanen gewesen und oft zu Pferd unterwegs, ein Onkel väterlicherseits war nur als „Maler Hermann“ bekannt, von dem noch einige fast expressionistische Bilder erhalten blieben.

Große Augen gemacht

Die berufliche Orientierung war also fast schon vorgezeichnet. Nach ihrer Ausbildung zur Grafik-Designerin arbeitete sie zunächst in einer Werbeagentur, dann von Stuttgart aus frei schaffend für Auftraggeber aus dem ganzen Bundesgebiet.

Nach ihrer Scheidung mochte sie sich als alleinerziehende Mutter nicht mehr allein auf die Kunst als Brotgeber verlassen und arbeitete unter anderem für die Solarbranche, im Bereich Garten- und Landschaftspflege, für einen Fliesenhersteller und in der Landwirtschaft.

Als sie sich dort vorstellte, machte der Landwirt, der eine Vollversorgerin für seine siebzig bis hundert Kälber suchte, erst mal große Augen: den „Spargeltarzan“ ließ er erst mal eine Woche auf Probe arbeiten. Als sie dann ihr Herrenzimmerner Traumobjekt gefunden hatte und den Abschied ankündigte, erfüllte der Ex-Chef nicht nur den Wunsch nach einem Kälbchen, sondern schenkte ihr zum Abschied ein zweites dazu. Hellwach verfolgt die Mittfünfzigerin die Medienschelte für die Landwirtschaft. Gerade die kleinen Landwirte, die Nischen suchen und Vielfalt gewährleisten, sollten viel mehr unterstützt und auch subventioniert werden, findet sie. Denn: „Es sind doch gerade die Bauern, die für unsere gesunde Ernährung geradestehen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018