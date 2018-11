Die Mehrzahl bekommt ihr Leben ganz gut auf die Reihe

Main-Tauber-Kreis.Großen Herausforderungen sahen sich das Jugendamt und die freien Träger der Jugendhilfe im Zuge der Flüchtlingskrise ausgesetzt, erläuterte Martina Knödler. Denn dem Main-Tauber-Kreis wurden auch 120 unbegleitete minderjährige Jugendliche zugewiesen, die unter schwersten Entbehrungen aus ihren Heimatländern geflüchtet waren. „Mit hohem Engagement und auch mit Kreativität haben wir diese Situation ganz gut gemeisteret“, blickte die Leiterin der Sozialen Dienste beim Jugendamt zurück.

70 junge Leute in der Betreuung

Wie die Situation momentan aussieht, erläuterte sie den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses bei dessen Sitzung am Dienstag in der Kreisstadt. 70 junge Menschen würden derzeit noch vom Jugendamt betreut, darunter fünf Frauen. Die meisten seien mittlerweile um die 20 Jahre alt. 35 hätten eine Aufenthaltsgestattung, was bedeutet, dass ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 27 verfügten über eine befristete ein- oder dreijährige Aufenthaltserlaubnis, fünf hätten einen negativen Bescheid erhalten, seien derzeit lediglich geduldet, müssten allerdings in absehbarer Zeit ausreisen. Von drei jungen Menschen liege aktuell kein Status vor.

Derzeit seien viele Jugendliche dabei, den Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife zu absolvieren, informierte sie. Zwei gingen aufs Gymnasium. „Die Schüler werden wegen ihres Interesses und ihres Fleißes gelobt“, bilanzierte Knödler. Könnten sich die meisten im Alltagzwar mittlerweile sehr gut verständigen, stellten Fachbegriffe, wie sie bei der Berufsausbildung gebraucht würden, oft eine sprachliche Barriere dar.

Dennoch hätten derzeit 29 der jungen Geflüchteten einen Ausbildungsplatz, 29 besuchten Schulen, eine habe einen Arbeitsplatz bei einer Leihfirma, einer sei arbeitssuchend, zwei befänden sich – wie schon bei einer früheren Sitzung des Ausschusses erörtert – in Haft.

Allein im nächsten Jahr werden 16 der 70 Jugendlichen 21 Jahre alt, 2020 sind es 35 und 2021 erreichen 14 Jugendliche diese Altersschallmauer, bei der die Jugendhilfe spätestens beendet werde. „Das Hauptproblem ist, einen adäquaten Wohnraum zu finden“, nennt die ASD-Leiterin den Knackpunkt. Martina Knödler: „Spätestens mit 21 Jahren endet die Hilfe und wir müssen sie, wenn kein Wohnraum gefunden wird, in die geplante Obdachlosigkeit entlassen.“ Das betreffe in diesem Jahr sechs Jugendliche. Weil sie aber nicht ins System der Obdachlosigkeit passten, werde derzeit geprüft, ob für diese jungen Leute ein Wohngebäude in der Kreismitte angemietet werden könne.

Positives Beispiel

Zum Abschluss stellte Knödler ein äußerst positives Beispiel aus der Praxis von zwei jungen Männern vor, die eine Lehrstelle hätten, auf dem besten Weg der Integration seien und deren Betreuung demnächst beendet werde. Dennoch sorgte die Aussicht auf Obdachlosigkeit für einige der Geflüchteten für Entsetzen unter den Gremiumsmitgliedern.

„Obdachlosigkeit ist keine gute Lösung“, so Landrat Reinhard Frank. Deshalb gelte es, Wohnungen zu finden, damit die Jugendlichen nicht verloren gingen. Manuela Zahn (CDU) meinte, es sei programmiert, dass die Jugendlichen abrutschten, wenn sie obdachlos würden. „Es kann nicht sein, dass wir die einfach so laufen lassen. Dann sind alle vorherigen Bemühungen umsonst gewesen. Da müssen wir uns etwas überlegen“, appellierte sie. Auch Eberhard Feucht (Bündnis90/Die Grünen) monierte, dass Obdachlosigkeit keine gutzuheißende Perspektive sei. „Wir müssen handeln“, forderte Ute Schindler-Neidlein eindringlich. Die Kreisbau sei in der Pflicht, etwas zu tun. Das gelte nicht nur für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, sondern auch für Familien, die Wohnraum suchten und sich kein Eigenheim leisten könnten.

Enges Korsett abstreifen

Martina Knödler erläuterte, dass Obdachlose nicht mit Straftätern gleichzusetzen seien. Vielmehr wolle manch einer das enge Reglement, das mit Leistungen der Jugendhilfe verbunden sei, nicht mehr etragen. So könne zwischen 18 und 21 Jahren Jugendhilfe gewährt werden, mit Beginn der Volljährigkeit aber auch abgelehnt werden.

Werner Fritz, Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen, bekräftigte, dass einige einfach wissen wollten, ob sie in der Lage sind, selbstständig zu leben und das enge, fordernde Korsett der Jugendhilfe abstreifen wollten. Ebenfalls beklagte er, dass bezahlbarer Wohnraum auch im Main-Tauber-Kreis fehle.

Dass kaum jemand in kleinere Dörfer wolle, monierte Elmar Haas (Freie Wähler). In Eubigheim stünde ein schönes Pfarrhaus zur Vermietung frei. Für den sozialen Wohnungsbau seien die Baupreise zu hoch, so Haas. Wenn eine Wohnung vermietet werde, gebe es im Rahmen der Förderung des Programms Entwicklung Ländlicher Raum gerade mal zehn Prozent. Das rechne sich bei den hohen Bauauflagen nicht.

Immerhin hatte Martina Knödler abschließend doch noch eine gute Nachricht parat. „Von den 70 Jugendlichen, die wir derzeit betreuen, sind wir sicher, dass 60 ihr Leben gut hinbekommen.“ hvb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018