Sie waren angetreten, die Welt in 72 Stunden ein bisschen besser zu machen. Als am Sonntag die Mammutaktion zu Ende ging, war klar: Es ist ein großes „Bisschen“ geworden.

Main-Tauber-Kreis. Im Dekanat Tauberbischofsheim waren bei insgesamt 14 Projekten fast 1100 Personen, 360 Teilnehmer und 720 Helfer, „ohne Kompromiss“ im Einsatz. Das Fazit von Dekanatsjugendreferentin Maxi Scheuermann fällt so auch überaus positiv aus. „Die 72-Stunden-Aktion hat gezeigt, was Solidarität bewirkt.“

Überall haben Kinder und Jugendliche fleißig angepackt und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet“, betont Maxi Scheuermann. Alle Projekte verliefen reibungslos und wurden erfolgreich abgeschlossen. Waren Gruppen früher fertig, so suchten sie sich Zusatzaufgaben. „Die konnten die Finger überhaupt nicht mehr davon lassen“, staunte sie.

Gut vorbereitet und organisiert

Ein großes Lob gibt es von der Jugendreferentin für den Koordinierungskreis. „Die Mitglieder haben hervorragende Arbeit geleistet“, meint Maxi Scheuermann. Seit September vergangenen Jahres hatte sie gemeinsam mit dem Koordinierungskreis die Aktion vorbereitet. Während der Projekttage war die Aktionszentrale Winfriedheim in Tauberbischofsheim eingerichtet. Dort liefen alle Fäden zusammen. Über Handy oder Internet nahmen die Mitarbeiter Hilferufe entgegen und leiteten sie weiter. Mit Motivationspaketen wurden die Aktionsgruppen moralisch unterstützt, in ganz dringenden Fällen kamen Kok-Mitglieder sogar vor Ort, um selbst mit Hand anzulegen.

„Die Mühen haben sich gelohnt“, versichert Maxi Scheuermann und berichtet noch immer ganz beeindruckt von den stolzen Augen der Kinder und Jugendlichen, in die sie während der Gruppenbesuche geblickt habe.

Anerkennung erhielten die Jugendlichen von Bürgermeistern, Ortsvorstehern, Gemeinderäten und Pfarrern, die als Projektpaten fungierten oder selbst mithalfen. „Diese Bestätigung tut den Jugendlichen gut“, versichert Maxi Scheuermann. Das oft verzerrte Bild von Jugendlichen habe so korrigiert werden können. Unterstützung gab es auch von anderer Seite: Bäckereien, Metzgereien und Gasthäuser versorgten die Teilnehmer mit Essen; Baufirmen stellten schweres Gerät zur Verfügung. Kein Problem blieb so unlösbar.

Tolle Aktionen

Im Rückblick auf die Aktionstage nennt die Dekanatsjugendreferentin beeindruckende Zahlen. 720 Euro sammelte die KjG St. Bonifatius in Tauberbischofsheim für den Tafelladen der Caritas. Dafür verkauften die Jugendlichen Kuchen beim Flashmob auf dem Marktplatz und verteilten Suppe nach dem Gottesdienst sowie beim Einweihungsfest des neuen Pavillons.

1073 Euro konnte die KjG Gerlachsheim dem katholischen Kindergarten spenden. Während der Aktion waren die Jugendlichen als Nachbarschaftshelfer unterwegs und putzten Fahrräder, lieferten Brötchen oder gossen Gräber auf dem Friedhof.

Mit dem Geld sollen Verkehrsschilder und Ampeln für den Innenhof angeschafft werden.

Kuriosität am Rande: Neun Stunden war der Eiswagen unterwegs, um alle Gruppen zu besuchen. Dabei hat er 145 Kilometer zurückgelegt.

Mit dem Ende der Aktionstage ist freilich nicht alles vorbei. „Es geht weiter“, freut Maxi Scheuermann sich. An vielen Orten haben ihren Angaben zufolge die Projekte einen Aufbruch oder Neuanfang markiert. So weiht die „Carawanse“ in Dittwar die neue Boule-Anlage im Sommer mit einem Turnier für die Vereine ein, um die Dorfgemeinschaft zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil der großen 800-Jahr-Feier im Juli in Unterbalbach werden die Arbeiten der „Bälmer Schelle“ sein. Am Ortseingang gestalteten die jungen Erwachsenen einen Leiterwagen, setzten die historische Obstpresse instand und sanierten den Beachvolleyballplatz. Spannende Geschichten ergaben sich bei der Befragung von Zeitzeugen.

Keine Eintagsfliegen

Bereits gebucht haben Jugendliche die Freizeit- und Begegnungsstätte in Angeltürn für ein Zeltlager im August. Ein lohnendes Ausflugsziel an den kommenden Sonn- und Feiertagen sind der Barfußpfad in Werbach sowie die Sitzpaletten in Großrinderfeld, Ilmspan, Gerchsheim und Schönfeld.

Für einen Besuch bietet sich auch der neue digitale Tourismuspfad in Krensheim an. Konsequenzen sieht Maxi Scheuermann für sich und ihre Arbeit. „In 72 Stunden hat sich eine Menge bewegt“, ist sie überzeugt. Diese Euphorie will sie aufgreifen und für die kirchliche Jugendarbeit nutzen. „Die Jugendlichen zeigen Interesse“, hat sie überall gespürt. „Sie wollen, dass es weitergeht.“

