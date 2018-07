Die Rahmenbedingungen verbessern

Anzeige

Stuttgart/Bad Mergentheim.Die kirchlichen Krankenhäuser im Land verstärken ihren Druck auf die politisch Verantwortlichen, um die Situation für die Mitarbeitenden in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Bei einem Aktionstag Pflege in der Stuttgarter Liederhalle sprachen sie sich für eine professionelle Pflege mit mehr Zeit für Hingabe und Zuwendung zum Patienten aus. Sie überreichten eine entsprechende Resolution mit 5000 Unterschriften ihrer Mitarbeitenden an die Bundestagsabgeordneten Heike Baehrens und Karin Maag. Im Stuttgart dabei: Rund 50 Mitarbeitende aus dem Caritas-Krankenhaus sowie eine Delegation der Johannes-Diakonie Mosbach.

„Als kirchliche Krankenhäuser ist es uns ein besonderes Anliegen, dass es tatsächlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Pflege gibt“, machte Bernd Rühle, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhausverbandes Baden-Württemberg, deutlich. Der christliche Auftrag erfordere auch entsprechende Rahmenbedingungen.

Aus der Politik gebe es mit dem Entwurf zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz dazu im Moment erste „positive Signale“. „Es ist sehr erfreulich, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Leistungen der Pflege anerkennt.“ Aber es gebe noch viele offene Fragen. „Wir brauchen nachhaltige Lösungen und keine Strohfeuer“, so Rühle.