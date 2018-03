Die Wanderung der Amphibien setzt jetzt ein

Anzeige

Nach dem winterlichen Witterungsabschnitt der letzten Wochen steht mit den jetzt steigenden Temperaturen der Beginn der Amphibienwanderung unmittelbar bevor.

Main-Tauber-Kreis. Für den Start der Wanderung der wechselwarmen Tiere sind vor allem nächtliche Temperaturen von über fünf Grad Celsius in Verbindung mit feuchtem Wetter entscheidend. Die jetzt vorhergesagten wärmeren Tagestemperaturen, Regen und frostfreie Nächte lassen deshalb für die kommenden Tage ein schnelles und auch starkes Einsetzen der Wanderbewegung erwarten.

Bereits in der einsetzenden Dämmerung werden sich dann Erdkröte, Grasfrosch, Teichmolch und andere Amphibien wieder auf den direkten Weg von ihren Winterquartieren in Richtung Laichplatz machen. Sie suchen jedes Jahr die Gewässer auf, in denen sie selbst die Wandlung von der Kaulquappe zum Frosch oder zur Kröte durchgemacht haben. Dabei müssen sie auch viele Straßen überqueren.