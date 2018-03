Drei Wege sind in der Ausbildung möglich

Anzeige

Die Teilzeitform ist besonders für Personen geeignet, die diese Ausbildung familien- oder berufsbegleitend machen möchten. Sie dauert ebenfalls drei Jahre und umfasst drei Unterrichtstage sowie einen halben Praxistag in der Woche. Auch hier schließt sich das einjährige Berufspraktikum an. Bei der dreijährigen praxisintegrierten Ausbildung arbeiten die angehenden Erzieher/-innen an zwei Tagen in der Woche in einer Kindertageseinrichtung und erhalten eine tarifgebundene Ausbildungsvergütung. An drei Tagen pro Woche findet die schulische Ausbildung statt.

In allen drei Ausbildungsformen ist es möglich, parallel zur Erzieherausbildung die allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben.

Eine detaillierte Vorstellung der Ausbildung erfolgt am Montag, 12. März, um 18 Uhr in der Fachschule für Sozialpädagogik im ehemaligen Bahnhof in Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018