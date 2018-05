Dringende Probleme des ländlichen Raums angesprochen

Anzeige

Im weiteren Verlauf erklärte er die drei genannten Schwerpunkte der FDP-Fraktion und beschloss seine Rede. „Eine starke Oppositionspolitik, wie die FDP sie betreibt, ist wichtig, um den Bürgern Alternativen zu zeigen und Antworten zu geben“, war der Politiker überzeugt.

Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel freute sich über den Austragungsort der Veranstaltung. „Die Distelhäuser Brauerei verkörpert als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen das Rückgrat des Main-Tauber-Kreises“, so Vockel. Als politische Anregung an die FDP-Fraktion berichtete das Tauberbischofsheimer Stadtoberhaupt von den zentralen Herausforderungen der Kommune. Die Förderung des lokalen Städtebaus und der öffentlichen Infrastruktur legte er der Fraktion besonders ans Herz. Ein weiterer Punkt, der Vockel wichtig war, war das Thema Bildung: „Wegen dem acht- und neunjährigen Abitur gibt es hier zum Teil Verwerfungen mit Eltern. Es kommt zu einem Wanderungsverhalten der Schüler in Schulen von anderen Kommunen, die das neunjährige Abitur anbieten“, äußerte sich Vockel besorgt. Als FDP-Kreisvorsitzender freute sich Benjamin Denzer über die zahlreichen Besucher, denn ihm sei der Austausch mit Bürgern besonders wichtig. Der liberale Gedanke könne so gestärkt werden.

Nach den Grußworten begann der Schwerpunkt des Abends – der Austausch der Bürger und Kommunalpolitiker mit den FDP-Abgeordneten. Ob an Stehtischen oder sitzend in der Menge, es fand ein reger Austausch statt.

Unter den Gästen waren auch die 23-jährige Luisa Jouaux und Axel Bauer (26), beide aus Lauda. Ende April wurden sie zu den Vorsitzenden der Jungen Liberalen des Main-Tauber-Kreises gewählt. „Unsere Aufgabe besteht nun darin, das Interesse für die FDP weiter zu stärken“, erzählte Axel Bauer. „Der Altersdurchschnitt der FDP im Kreis ist sehr hoch. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, diesen zu senken“, betonte Luisa Jouaux. Insbesondere durch die sozialen Medien knöpften sie Kontakte. Außerdem wollen sie mit den Jungen Liberalen aus anderen Kreisen eng zusammen arbeiten.

Die Frage, ob die jungen Studenten politische Vorbilder hätten, verneinten diese. Sie ziehen positive Aspekte aus verschiedenen Einstellungen und kommen so zu einem neuen politischen Bild. „Ich habe höchsten Respekt vor Christian Lindner und dessen Leistung“, sagte Fatih Icli in die Runde. Er ist Mitglied der Jungen Liberalen in Lauda und geht davon aus, dass die FDP bei den nächsten Wahlen über die Prozent-Hürde gelangt. Die Themen der FDP wie der Umgang mit Vorratsdatenspeicherung und deren Wirtschafts- und Steuerpolitik sprächen die jungen Erwachsenen besonders an.

Später am Abend gesellte sich auch Benjamin Denzer zur Runde der Jungen Liberalen hinzu und sagte ihnen seine Unterstützung zu. Im Gespräch waren neben viel Zuspruch zur FDP-Partei auch einige kritische Stimmen zu hören.

„Das Publikum hier ist nicht repräsentativ, nicht alle Bevölkerungsschichten sind hier vertreten“, äußerte sich der politikinteressierte Külsheimer Reiner Krug im Gespräch.

Er bedauere zudem das wenige politische Interesse in der Bevölkerung. „Es wird immer schwieriger, offene Diskussionen zu führen, da sich viele Menschen nicht trauen, sich in der Öffentlichkeit zu äußern“ so Krug weiter.

Der Nabu-Vorsitzende Norbert Pahl fand das Fehlen der Themen wie Landwirtschaft und Umwelt bei der Veranstaltung schade. „Leider werden bei solchen Veranstaltungen diese wichtigen Themen selten angesprochen.“ suso

Freitag, 04.05.2018