Durch Residenz und Altstadt

Anzeige

Weikersheim.Die Sonderführung „Residenz Hohenlohe-Weikersheim – Prachtvolles Schloss und liebenswerte Altstadt“, findet am Sonntag, 15. Juli, um 11 Uhr, statt. Die Teilnehmer erleben dabei barocke Wohnkultur und einen prächtigen Festsaal der Renaissance, zugleich erhalten sie interessante Einblicke in das bürgerliche Leben des Residenzstädtchens. Kinder ab vier Jahren und deren Eltern lockt am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr die Führung „Märchen im Schloss, eine märchenhafte Führung“ mit einer vielfältigen Reise ins Märchenland. Den Rahmen bieten geheimnisvolle Türme und prachtvolle Säle, tiefe Brunnen und verzauberte Gärten rund um das Schloss. Nach der Erzählung dürfen alle Kinder aktiv werden. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07934/992950, erforderlich.