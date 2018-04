Durch Täler und Weinberge

Anzeige

Creglingen/Weikersheim.Bei schönstem Frühlingswetter erwanderten 65 Teilnehmer aus dem gesamten Burgberg-Tauber-Gau die zweite Etappe des Württembergischen Weinwanderweges. Diese 18 Kilometer lange zweite Wanderung von Creglingen über Röttingen nach Weikersheim führte mehrfach über die Landesgrenze. Entsprechend vielgestaltig ist die historisch gewachsene Siedlungslandschaft, wie schon Ruth Siegl, Vorsitzende der Creglinger Albvereinsgruppe, bei der Begrüßung deutlich machte. Nach dem Abmarsch in Creglingen zeigt sich östlich der Tauber der allererste Weinberg, dem nach dem Aufstieg zum Bürgerwald und kurzer Rast am Steigerwaldblick noch etliche folgten. Über die Burg Brattenstein in Röttingen führte die Wanderstrecke zum „Feuerstein“, wo die Wanderer eine besondere Überraschung serviert bekamen: den Empfang durch die ehemalige Fränkischen Weinkönigin Marion Wunderlich und der Tauberrettersheimer Weinprinzessin Jule Gernet inmitten der Weinberge.

Eingefädelt hatte dies Winzer Herbert Zeller aus Tauberrettersheim mit Bürgermeister Hermann Öchsner und Fritz Sackmann vom Weikersheimer Ortsverein. Charmant plauderten beide Damen sowohl über die Ortsgeschichte als auch über den Weinbau in der Gemeinde, deren Weine über die Fränkische Winzergenossenschaft Kitzingen vermarktet werden. Aber auch die Aufgaben eines gekrönten Hauptes wurden erfragt, bevor Zeller Kostproben vom Müller-Thurgau und Schwarzriesling servierte.

Solchermaßen beschwingt wurde die Nachmittagsetappe fast zum Selbstläufer, mit herrlichen Ausblicken vom Karlsberg zu den umliegenden Weinorten. Voll des Lobes waren die Wanderer über die gelungene Organisation dieser Tour, die bereits Lust auf die nächste Etappe machte. av