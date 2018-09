Durch Weinberge und Streuobstwiesen

Assamstadt.Die vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ausgebildeten Wanderwegewarte treffen sich am Tag der deutschen Einheit zu einer gemeinsamen Wanderung in Assamstadt. Es können auch interessierte Bürger sowie Gäste teilnehmen.

Treffpunkt ist am Mittwoch, 3. Oktober, um 10 Uhr am Rathaus Assamstadt, Bobstadter Straße 1. Von dort aus wird der etwa 19 Kilometer Rundwanderweg „LT 21: Zum Jagsttalblick“ begangen. Wanderführer Walter Frank, der für den LT 21 zuständige Wegewart, führt die Gruppe durch Weinberge, Streuobstwiesen und Wälder zu regionalen Sehenswürdigkeiten wie der Stauferburg und dem Steffeskirchlein. An der Heiligenberghütte ist eine kleine Rast eingeplant. Im Anschluss an die Wanderung besteht die Möglichkeit, in eine Gaststätte einzukehren und die gewonnenen Eindrücke auszutauschen. Interessenten sollten sich bei Veranstalter Walter Frank, Telefon 06294/1531, anmelden. Informationen zu weiteren Wandermöglichkeiten in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ sind beim Tourismusverband erhältlich, Kontakt: Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806 und -5807, Fax 09341/82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. pm

