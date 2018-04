Dynamik der Digitalisierung ist ungebrochen

Anzeige

Klare Anliegen formulierte der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Prof. Dr. Harald Unkelbach, im Rahmen eines Empfangs auf der Hannover Messe gegenüber der Wirtschaftsministerin.

Main-Tauber-Kreis. Es ist eine gute Tradition, dass zum IHK-Empfang auf der Hannover Messe neben Ausstellern auch Landespolitiker und Vertreter der Deutschen Messe AG kommen. IHK-Präsident Prof. Dr. Harald Unkelbach spricht da in seinen einleitenden Worten durchaus auch mal kritische Punkte an.

So lobte er zwar den Zuschlag für ein Digitalisierungszentrum – einen Digital Hub – in der Region Heilbronn-Franken, das am Hochschulstandort Künzelsau entstehen solle, mahnte aber an, sich intensiv mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen.