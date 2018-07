Dynamische Kunsttechniken

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Veranstaltungsreihe „Bronnbacher Akademie“ bietet im August Kurse in den unterschiedlichsten Disziplinen an. Die Kursteilnehmer erlernen neue Kunsttechniken und künstlerische Grundlagen in der inspirierenden Umgebung des Klosters Bronnbach und der Gamburg. Alle Kurse sind für Anfänger sowie Fortgeschrittene geeignet.

Ein kreatives Wochenende findet am Samstag, 4. August, und Sonntag, 5. August, jeweils von 9 bis 18 Uhr auf der Gamburg und im Kloster Bronnbach statt. Der Kurs legt den Schwerpunkt auf Zeichnung als Grundlage guter Malerei und die Vermittlung des damit verbundenen Formgefühls. Anfänger wie Fortgeschrittene werden individuell in ihrer gewünschten Zeichentechnik unterwiesen.

Es werden Erklärungen zu Schriftarten, Farb- und Formenlehre, Tonalität, Komposition und Ästhetik sowie Teile der Kunstgeschichte und Kunsttheorie vermittelt. Geleitet wird der zweitägige Kurs von Goswin von Mallinckrodt nach Vorbild der englischen „Painting Holidays“. Anmeldungen nimmt die Kunstschule Gamburg unter der Telefonnummer 09348 / 605 oder per E-Mail an mail@burg-gamburg.de entgegen.