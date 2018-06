Ehemalige Aktive zeigten, dass sie es immer noch können

Anzeige

Das 21. Seniorenschießen hielt der Schützenbezirk Hohenlohe im Domizil der Schützengilde Ailringen ab.

Und wieder waren erfreulich viele Schützen, teils mit Partner, ins SGi-Schützenhaus gekommen. Gastgeber Oberschützenmeister Roland Spitznagel, der kurz den Verein vorstellte, empfing die Seniorenschützen und die Gäste, unter ihnen Bezirksoberschützenmeister Jürgen Richter und der Künzelsauer Kreisoberschützenmeister (KOSM) Dominik Schiefer.

Seniorenreferent Jürgen Hirth war sehr erfreut, dass von den ca. 50 anwesenden Schützen ein Großteil an den Start ging. Diese zeigten, dass sie von ihrem Können als ehemalige Aktive kaum etwas eingebüßt hatten und überzeugten durch teils hervorragende Leistungen. So konnte sich Norbert Seiler (SV Bölgental) gleich viermal in die Siegerlisten eintragen.