Kaiser Karl hatte panische Angst. Und er hatte allen Grund dazu, denn die Osmanen unter Sultan Süleyman I waren auf dem Vormarsch.

1529 hatten sie den damaligen Angriff gegen Wien erfolgreich abgewehrt. Aber jetzt, drei Jahre später, nahm Sultan Süleyman einen zweiten Anlauf. Kaiser Karl ordnete daraufhin 1532 einen Buß- und Bettag an. In der Folge wurde es üblich, dass Fürsten bei besonderen Anlässen, also Hungersnöte, Kriegsgefahr oder Epidemien, einen Buß- und Bettag einsetzten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts feiert man diesen Tag am Mittwoch zwischen Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag.

Bis 1995 war der Buß- und Bettag in Deutschland gesetzlicher Feiertag, wurde aber zur Finanzierung der Pflegeversicherung in den meisten Bundesländern abgeschafft. Aber worum geht es am Buß- und Bettag? Leider ist festzustellen, dass der Begriff eine Umdeutung erfahren hat. Buße hat mit Bußgeld, wie wir das aus dem Straßenverkehr kennen, nichts zu tun.

Bei der christlichen Buße geht es auch nicht darum, etwas abzubüßen, beispielsweise eine Gefängnisstrafe, sondern es geht um eine Veränderung der Gesinnung.

Es geht um eine ehrliche Bestandsaufnahme meines Lebens. Es ist die nüchterne Bilanz eines Lebens mit seinen Höhen und Tiefen. Der Schuldschein meines Lebens ist mehr als nur ein Bußgeldbescheid.

Ich würde Gott gerne bitten, einfach ein Auge zuzudrücken. Doch er wäre nicht Gott, wenn er es täte. Denn anderseits will ich ja, dass er ein offenes Auge hat für all das Unrecht, das in der Welt geschieht. Deshalb kann ich Gott nicht bitten, dass er ein Auge zudrückt, wenn es um meine Schuld geht. Paulus schreibt in Kolosser 2,14: „Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.“

Deshalb setze ich meine ganze Hoffnung auf den, der bezahlt hat: Jesus Christus. Meine Schuld – und die Schuld der ganzen Welt. Und ich danke ihm dafür. Denn er hat es sich etwas kosten lassen: Sein Leben. Jesus Christus lädt mich ein: „Du kannst umkehren! Du musst nicht bleiben wie du bist! Veränderung ist möglich! Der Weg zu Gott steht dir offen! Kehre um und glaube an mich.“

Buße tun heißt: Ich höre auf das, was Gott über mein Leben zu sagen hat. Ich schaue hin, bin ehrlich, bekenne meine Verfehlungen und nehme die Vergebung durch Jesus Christus an. So darf ich einen Neustart wagen. Buße gibt mir die Chance zu einem veränderten Leben, zu einem Neuanfang.

Die Umkehr ist nicht in erster Linie ethisch zu verstehen. Es geht um eine komplette Verlagerung des Lebensmittelpunktes: Jesus Christus ist die neue Mitte des Lebens. Diese neue Lebenswirklichkeit bringt Veränderungen in allen Lebensbereichen mit sich.

Diese Einladung zur Umkehr führt nicht in ein Gesetz, das es zu halten gilt, sondern in eine liebevolle Beziehung. Sie führt in die Nachfolge Jesu.

Der Buß- und Bettag erinnert uns daran: Egal, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Ganz gleich, was ich in der Vergangenheit erlebt habe: Veränderung ist möglich. Gott macht sie durch Jesus Christus möglich. Darauf darf ich mich einlassen – nicht nur am Buß- und Bettag.

Marianne Stapfer, Pastoraldiakonin der Liebenzeller Gemeinschaft Bad Mertgentheim

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018