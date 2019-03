Ehrungsfeier für Sportler des Jahres

Igersheim.Fast 1000 Leser der Fränkischen Nachrichten haben sich an der jüngsten Sportlerwahl beteiligt und ihre Stimmen auf die einzelnen Sportler und Mannschaften im Sportkreis abgegeben.

Nach dem nun die Stimmen ausgezählt wurden, wächst die Spannung. Wer ist Sportlerin, Sportler und Mannschaft der Jahre 2017 und 2018?

Am Samstag, 30. März wird nun das Ergebnis verkündet und die Athleten und Teams werden geehrt und können ihre Preise in Empfang nehmen.

Plus buntes Programm

Der siebte Sportkreisball bietet ein erstklassiges und buntes Programm mit verschiedenen Darbietungen. Es werden auch Ehrungen durchgeführt. Dazwischen haben die Gäste mehrmals die Möglichkeit sich beim Tanzen aktiv zu beteiligen.

Der Höhepunkt ist zweifelsohne die Auszeichnung des Ehrenamtspreises und die Wahlen der einzelnen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres.

Wie beim letzten Sportkreisball 2017, wird auch in diesem Jahr das Team des TSV Vorbachzimmern die Gäste bewirten. Für den Abend der in der Erlenbachhalle in Igersheim stattfindet, gibt es noch ein kleines Kontingent an Restkarten. Diese können an der Abendkasse erworben werden. Saalöffnung ist um 18.45 Uhr. Beginn 19.30 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019