Eigene Grenzen wahrnehmen

Main-Tauber-Kreis.Auch Helfer brauchen manchmal Unterstützung. Anderen zu helfen und ihnen in der Not beizustehen, kann die eigenen Kräfte sehr beanspruchen. Deshalb veranstaltete die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle Main-Tauber-Kreis (IBB-Stelle) für haupt- und ehrenamtliche Helfer einen Vortrag zum Thema „Mit Herzblut helfen, ohne selber auszubluten“.

Referentin Charlotte Jäger aus Höchberg gab zunächst einen Überblick über die verschiedenen Formen von Hilfen, die Helfer erhalten oder selbst im privaten und beruflichen Umfeld geben. Die Beraterin und Supervisorin führte aus, warum es wichtig ist, dabei die eigenen Grenzen zu kennen und wahrzunehmen.

Den Teilnehmern half dabei besonders eine Geschichte mit dem „Frosch“. Bei diesem wechselwarmen Tier sei es nämlich so: Würde man ihn in einen Topf mit kochend heißem Wasser werfen, würde er, um sein Leben zu retten, sofort herausspringen. Würde man ihn aber in einen Topf mit kaltem Wasser setzen und die Temperatur dann langsam bis zum Siedepunkt erhöhen, würde er sitzenbleiben und dann sterben.

Im folgenden Teil ging es dann um die Frage, wie Hilfe für den Einzelnen aussehen kann und wie es gelingen kann, als „Frosch“ rechtzeitig aus dem Wasser zu springen. Danach gab es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.

Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle), die beim Gesundheitsamt angesiedelt ist, hilft bei Anliegen rund um das Thema psychische Erkrankungen. Das Team besteht aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Als unabhängige Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle unterstützt sie, wenn jemand selbst oder jemand aus dem eigenen Umfeld psychisch erkrankt ist und Hilfe braucht. Die Stelle informiert über das regionale Beratungs- und Unterstützungsangebot. Beschwerden werden unvoreingenommen aufgenommen, bei Konflikten wird vermittelt.

Die Sprechstunde findet jeweils am zweiten Montag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Konferenzraum des Gesundheitsamts in Tauberbischofsheim statt. Außerhalb der Sprechzeiten können Anliegen über Anrufbeantworter, Fax, Brief oder ein Online-Kontaktformular übermittelt werden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit einer Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten. Die IBB-Stelle ist erreichbar unter Telefon 09341/825553, mobil 0175/6383640, Fax 09341/8285553 oder per E-Mail (ibb-stelle@main-tauber-kreis.de). Weitere Informationen unter www.main-tauber-kreis.de/ibb-stelle im Internet. lra

